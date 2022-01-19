«Побыть в тени»: Политолог назвал причину отказа Поклонской от должности посла в Кабо‑Верде

«Есть угроза ее экстрадиции на Украину, поскольку есть прецедент с гражданином Венесуэлы. Был скандал с Мадуро, который заблокировал переговоры с оппозицией, поскольку экстрадировали гражданина Венесуэлы в США. Есть серьезная угроза безопасности Натальи Поклонской. Она неоднократно выступала против согласованной линии партии «Единой России», а также в голосовании по пенсионной реформе. После того, как ее депутатская карьера завершилась, она выступала против QR-кодов. Действительно, есть люди, которые Поклонскую за это не очень сильно любят, и они не допустили продолжения ее депутатской карьеры. У нее есть серьезные недоброжелатели во власти, и эта ситуация сейчас должна их остановить от дальнейшего преследования Поклонской за ее высказывания», - сказал Жаров.

По его словам, в адрес Натальи Поклонской поступали серьезные угрозы со стороны Украины. Жаров подчеркнул, что, если Поклонская не будет какое-то время появляться на горизонте, ее карьера, возможно, может быть продолжена.