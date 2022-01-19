«Побыть в тени»: Политолог назвал причину отказа Поклонской от должности посла в Кабо‑Верде
Наталье Поклонской поступают угрозы расправы с Украины, в российской власти у нее также имеются серьезные недоброжелатели, заявил Максим Жаров.
Экс-депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская отказалась от должности посла РФ в Кабо‑Верде для того, чтобы отвести внимание недоброжелателей России и Украины от своей персоны, заявил политолог Максим Жаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская 19 января заявила, что отказывается от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кабо-Верде по личным причинам. По словам Поклонской, она готова на любую должность, где будет полезна государству. Максим Жаров в своем Telegram-канале отметил, что Поклонской поставили ловушку, устроив «ссылку» в Кабо-Верде, а она эту ловушку «заблокировала публично своим именем».
«Есть угроза ее экстрадиции на Украину, поскольку есть прецедент с гражданином Венесуэлы. Был скандал с Мадуро, который заблокировал переговоры с оппозицией, поскольку экстрадировали гражданина Венесуэлы в США. Есть серьезная угроза безопасности Натальи Поклонской. Она неоднократно выступала против согласованной линии партии «Единой России», а также в голосовании по пенсионной реформе. После того, как ее депутатская карьера завершилась, она выступала против QR-кодов. Действительно, есть люди, которые Поклонскую за это не очень сильно любят, и они не допустили продолжения ее депутатской карьеры. У нее есть серьезные недоброжелатели во власти, и эта ситуация сейчас должна их остановить от дальнейшего преследования Поклонской за ее высказывания», - сказал Жаров.
По его словам, в адрес Натальи Поклонской поступали серьезные угрозы со стороны Украины. Жаров подчеркнул, что, если Поклонская не будет какое-то время появляться на горизонте, ее карьера, возможно, может быть продолжена.
«В том числе и нападение на ее дом в Крыму, когда она там была. Это конкретные угрозы с Украины. Есть конкретные угрозы физической ликвидации на Украине. Это должно приниматься во внимание. Будущее Поклонской зависит во многом, конечно, от нее самой, насколько правильно она сейчас будет вести переговоры с теми, кто ее поддерживает. У нее есть как недоброжелатели, так и те, кто поддерживает. И это достаточно высокопоставленные лица. Должно сейчас пройти время. Не исключено, что некоторое время она побудет в тени. Тогда какая-то, может быть, политическая или общественная карьера у Поклонской будет», - резюмировал Жаров.
Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде 13 октября 2021 года. Поклонская была депутатом Госдумы с 2016 по 2021 год. Она была единственной из «Единой России», проголосовавшей против закона о повышении пенсионного возраста.
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