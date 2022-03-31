Поклонская ответила на вопрос о количестве мужей
Экс-депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма и зампред Россотрудничества Наталья Поклонская в интервью журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» рассказала, сколько у нее было мужей, и добавила, что больше замуж не собирается.
«Супруг, который отец моего ребенка, это первый мой муж, мы очень быстро развелись, потому что он был старше меня намного, тоже, кстати, с милиции. Это не повод для развода, но были другие обстоятельства... В целом все так сложилось, что не получилось. Но я ему очень благодарна, потому что у меня такая красавица дочь. И [юрист Иван] Соловьев, да. Два супруга», - подтвердила чиновница.
По словам Поклонской, замужество не является для нее приоритетом и это не то, к чему она сейчас стремится. Экс-прокурор Крыма отметила, что отношения между людьми могут быть полноценными и счастливыми без официальной регистрации.
«Я пока не планирую [выходить] замуж. Мне кажется, это не то, чего мне не хватает, потому что отношения могут быть прекрасными, замечательными, самыми лучшими, и необязательно выходить замуж, необязательно какие-то действия осуществлять по регламентации этих отношений», - пояснила Поклонская.
Ранее Поклонская в интервью «Скажи Гордеевой» призвала россиян помогать рядовым украинцам, которые сейчас ощущают нехватку самых базовых вещей, лекарств и продуктов.
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