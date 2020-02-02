Поклонская похвасталась «голливудской фотосессией»
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская разместила в личном аккаунте Facebook фотографии в «голливудском». Политик снялась в непривычном образе и пригласила пользователей обсудить его.
«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», - цитирует РИА Новости запись Поклонской со страницы в Facebook.
Парламентарий заявила, что готова к критике и предложила устраивать девушкам подобные фотосессии для поднятия настроения и самооценки.
«Кому очень надо - можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу - очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой», - отметила депутат.
Напомним, внешность Поклонской пользуется повышенным вниманием СМИ. Благодаря ей она приобрела мировую известность: особенно много поклонников красоты бывшего прокурора Крыма в Японии. Внешность Поклонской вдохновила многих на творчество – самым известным стал ролик YouTube-пользователя под ником Enjoykin: он смонтировал фрагменты интервью Поклонской и наложил их на музыку группы Daft Punk. Мотив песни стал вирусным, а фраза припева «Няш-Мяш» у многих интернет-пользователей теперь ассоциируется с Поклонской.
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