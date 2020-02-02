Поклонская похвасталась «голливудской фотосессией»

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская разместила в личном аккаунте Facebook фотографии в «голливудском». Политик снялась в непривычном образе и пригласила пользователей обсудить его.

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», - цитирует РИА Новости запись Поклонской со страницы в Facebook.

Парламентарий заявила, что готова к критике и предложила устраивать девушкам подобные фотосессии для поднятия настроения и самооценки.