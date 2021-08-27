«Остров Няш-Мяш». Поклонской прочат работу послом России в Кабо-Верде

Как сообщил РБК, Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде. По данным источника в Госдуме, сейчас идет рассмотрение ее кандидатуры, а в ближайшее время может быть принято соответствующее решение.

Сама Поклонская не подтверждает, но и не опровергает информацию.

«Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно. Не хочу забегать наперед", - сказала Поклонская РИА Новости.

При этом она призналась, что ей интересна дипломатическая деятельность, как члену комитета Госдумы по международным делам.

В марте Поклонская сообщила, что не будет выдвигаться в Госдуму на новый срок, но при этом намерена продолжить политическую карьеру и получить новый опыт. Позже она говорила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».

В июне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что будущая работа Поклонской будет связана с этим комитетом. Позже журналисты предрекали ей должности главы Минприроды Крыма и возвращение на пост прокурора. Однако эта информация не получила подтверждения.

Поклонская пришла в Госдуму в 2016 году, успев на посту депутата сделать много интересного.