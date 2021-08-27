«Остров Няш-Мяш». Поклонской прочат работу послом России в Кабо-Верде
Депутат Поклонская пока не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что станет африканским послом, признавшись, что ей нравится дипломатическая деятельность.
Новым местом работы депутата Госдумы Натальи Поклонской, называющей себя «крымской Няш-Мяш», может стать африканская страна Кабо-Верде.
После того, как в конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой, СМИ гадают, куда же отправится экс-прокурор Крыма, прославившаяся в соцсетях.
Как сообщил РБК, Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде. По данным источника в Госдуме, сейчас идет рассмотрение ее кандидатуры, а в ближайшее время может быть принято соответствующее решение.
Сама Поклонская не подтверждает, но и не опровергает информацию.
«Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно. Не хочу забегать наперед", - сказала Поклонская РИА Новости.
При этом она призналась, что ей интересна дипломатическая деятельность, как члену комитета Госдумы по международным делам.
В марте Поклонская сообщила, что не будет выдвигаться в Госдуму на новый срок, но при этом намерена продолжить политическую карьеру и получить новый опыт. Позже она говорила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».
В июне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что будущая работа Поклонской будет связана с этим комитетом. Позже журналисты предрекали ей должности главы Минприроды Крыма и возвращение на пост прокурора. Однако эта информация не получила подтверждения.
Поклонская пришла в Госдуму в 2016 году, успев на посту депутата сделать много интересного.
Она комментировала свой развод, рассказывала о любви к мему «Няш-Мяш», вставала на защиту Хэллоуина, критиковала фильм «Матильда», дискутировала с участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой, защищала комика Александра Долгополова от противников религиозных шуток, призывала водителей не бояться цифры 666, писала стихи о политической карьере Сергея Шнурова, приглашала Илона Маска переехать в Крым и даже хвасталась «голливудской фотосессией», посоветовав девушкам повышать самооценку.
«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», - написала тогда Поклонская в Facebook.
А вот высказывания Поклонской по Крыму и Донбассу не понравилась Общественной палате непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), которая просила не допустить ее переизбрания в Госдуму.
Экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с НСН отказался комментировать деятельность Поклонской в Госдуме, добавив, что несколько раз видел ее «во время разных событий в Крыму» и выглядела она там, по его мнению, «странно».
Со своей стороны, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв признавался «Радиоточке НСН», что ему запомнилась деятельность в Госдуме Поклонской» и он бы поддержал ее на новых выборах.
Поклонская стала популярна в то время, когда занимала пост прокурора Крыма. За миловидную внешность ее стали называть «няшей». А после того, как она заявила, что «здесь я прокурор и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу!», выражение «Няш-Мяш» стало мемом и прозвищем Поклонской. В дальнейшем она получила мировую известность, особенно в Японии, где оказалось немало поклонников красоты девушки. Ролик ютубера и музыканта Enjoykin, который смонтировал фрагменты интервью Поклонской и наложил их на музыку группы Daft Punk, стал вирусным и породил множество мемов.
Кабо-Верде – островное государство, расположенное в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Африки. Раньше эта страна называлась Острова Зеленого Мыса и была португальской колонией. Население Кабо-Верде – около 600 тысяч человек. Она является излюбленным местом для серферов, любителей дайвинга среди кораллов и туристов, желающих отдохнуть от цивилизации. В архипелаг входят 10 крупных и 8 небольших островов, которые открыл в 1456 году венецианский путешественник Альвизе Кадамосто.
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