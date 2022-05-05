Поклонская назвала незаконным решение о задержании украинского блогера Шария

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании Шария в Испании, блогера подозревают в госизмене.

Как отметила Поклонская, решение СБУ направлено на «запугивание всех, кто ещё способен иметь своё мнение, которое отличается от официальных версий».

«Более того, Шарий является журналистом, и за свои высказывания не может преследоваться — в силу "свободы слова", что относится к одному из основополагающих принципов европейских ценностей. Подобная практика приведёт к разрушению базовых основ международного права западной цивилизации», — подчеркнула экс-прокурор Крыма.

Поклонская добавила, что Шарий «занимался исключительно гуманитарными вопросами, помогал людям, проживающим в Украине, вел свою независимую журналистскую деятельность», и в данном случае блогера используют для запугивания, «чтобы другие молчали».

«Убеждена, власти Испании или любой другой страны должны дать журналисту политическое убежище от преследования, а не заключать под стражу по политически мотивированному уголовному делу», — заключила политик.

