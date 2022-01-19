Поклонская рассказала о сообщениях о готовящемся покушении

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о поступавших в МВД по Крыму сообщениях о готовящемся покушении на нее.

Поклонская отказалась от вступления в должность посла РФ в Кабо-Верде

Как сообщила парламентарий в интервью ТАСС, информация поступала в МВД по местонахождению и фамилии политика, и эти сообщения не были связаны с Украиной.

«Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», — считает Поклонская.

В декабре экс-прокурор Крыма заявляла, что неизвестный пытался проникнуть в ее дом в Крыму. По словам политика, границы частной собственности нарушил некий гражданин Украины, которого позже выдворили из РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:КрымНаталья Поклонская
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