Поклонская рассказала о сообщениях о готовящемся покушении

Как сообщила парламентарий в интервью ТАСС, информация поступала в МВД по местонахождению и фамилии политика, и эти сообщения не были связаны с Украиной.

«Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», — считает Поклонская.

В декабре экс-прокурор Крыма заявляла, что неизвестный пытался проникнуть в ее дом в Крыму. По словам политика, границы частной собственности нарушил некий гражданин Украины, которого позже выдворили из РФ.

