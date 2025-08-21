СМИ: Рэпер Post Malone выступит в Петербурге в ноябре
Американский рэпер Post Malone может выступить в России в ноябре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным издания, концерт состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене», приблизительные даты выступления — 14–18 ноября. Переговоры с Post Malone уже находятся на завершающей стадии.
«Сам рэпер планирует пригнать всего на пару дней, пока никаких дополнительных мероприятий у Post Malone не планируется», - пишет SHOT.
По предварительной информации, артист будет жить в президентском люксе элитного отеля Trezzini Palace Hotel, проживание здесь стоит от 100 тысяч рублей за ночь.
Ранее в Сочи выступил американский рэпер Akon. В преддверии концерта зрителей эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА, пишет 360.ru.
