СМИ: Рэпер Post Malone выступит в Петербурге в ноябре

Американский рэпер Post Malone может выступить в России в ноябре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Промоутер Финкельштейн рассказал о «потеплении» западных артистов к России

По данным издания, концерт состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене», приблизительные даты выступления — 14–18 ноября. Переговоры с Post Malone уже находятся на завершающей стадии.

«Сам рэпер планирует пригнать всего на пару дней, пока никаких дополнительных мероприятий у Post Malone не планируется», - пишет SHOT.

По предварительной информации, артист будет жить в президентском люксе элитного отеля Trezzini Palace Hotel, проживание здесь стоит от 100 тысяч рублей за ночь.

Ранее в Сочи выступил американский рэпер Akon. В преддверии концерта зрителей эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА, пишет 360.ru.

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Санкт-ПетербургРэперКонцерт

