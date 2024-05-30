Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России

Киев в праве применять истребители F-16, которые Дания передаст Украине, для ударов по военным целям в России. Об этом заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, сообщает РБК.

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По его словам, такая возможность рассматривалась изначально, когда только возникла идея передачи этих боевых машин.

В последнее время союзники Украины обсуждают предложение генсека НАТО Столтенберга разрешить Украине применять западное оружие для ударов по территории России. Против этого выступили Италия и США.

Ранее Польша разрешила Украине применять поставляемое оружие для ударов по объектам в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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