Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России

По его словам, такая возможность рассматривалась изначально, когда только возникла идея передачи этих боевых машин.

В последнее время союзники Украины обсуждают предложение генсека НАТО Столтенберга разрешить Украине применять западное оружие для ударов по территории России. Против этого выступили Италия и США.

Ранее Польша разрешила Украине применять поставляемое оружие для ударов по объектам в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

