Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России
Киев в праве применять истребители F-16, которые Дания передаст Украине, для ударов по военным целям в России. Об этом заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, сообщает РБК.
По его словам, такая возможность рассматривалась изначально, когда только возникла идея передачи этих боевых машин.
В последнее время союзники Украины обсуждают предложение генсека НАТО Столтенберга разрешить Украине применять западное оружие для ударов по территории России. Против этого выступили Италия и США.
Ранее Польша разрешила Украине применять поставляемое оружие для ударов по объектам в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВШЭ: Зарплата стала основным источником дохода обеспеченных россиян
- Госдума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты
- Вильфанд пообещал отступление аномальной жары из Москвы в начале июня
- Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России
- Президент Эстонии подписал закон о конфискации российских активов
- Рособрнадзор не получал жалоб от сдававших ЕГЭ в Воронеже школьниц
- Американка набила 18 татуировок Мадонны и попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Московский парк «Сказка» убрал «детские надгробия» после резонансного видео
- Умер актер из сериалов «След» и «Метод» Роман Клементьев
- СМИ: На экс-губернатора ХМАО Комарову составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru