В России с 1 сентября обязанности врачей смогут исполнять фельдшеры

Фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности лечащих врачей в случае нехватки специалистов либо их временного отсутствия. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с РИА Новости.

Как отметила парламентарий, с 1 сентября начнет действовать приказ Минздрава, который утверждает порядок возложения ряда функций врача на фельдшера и акушерку.

«До сих пор их полномочия были ограничены, но новый приказ легализует практику делегирования врачебных функций при отсутствии специалистов с высшим образованием или их нехватке», — рассказала Фролова.

Новые нормы будут действовать в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медпомощи. Функции врача можно будет передать фельдшеру в фельдшерских пунктах, врачебных амбулаториях и поликлиниках.

Как отметила депутат, грамотный средний медработник с большим стажем способен собрать анамнез, провести минимальный осмотр и простые обследования пациента, направить его к нужному специалисту, назначить лекарственные препараты.

Между тем в Пермском крае анонсировали запуск курса для медицинских работников по русскому жестовому языку, обучение улучшит взаимодействие с пациентами с нарушениями слуха, пишет Ura.ru.

