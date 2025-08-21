Власти Палестины заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа

Израиль уничтожил свыше тысячи мечетей в секторе Газа. Об этом заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш в беседе с РИА Новости.

«Уничтожены более тысячи мечетей. Были атакованы три христианских церкви и ряд религиозных школ», - указал собеседник агентства.

Аль-Хабаш добавил, что десятки мечетей подвергались нападениям армии Израиля и поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Между тем израильские силы начали первые шаги по вторжению в город Газа, военные удерживают позиции на периферии, пишет Ura.ru.

