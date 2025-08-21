Власти Палестины заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа
21 августа 202508:20
Израиль уничтожил свыше тысячи мечетей в секторе Газа. Об этом заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш в беседе с РИА Новости.
«Уничтожены более тысячи мечетей. Были атакованы три христианских церкви и ряд религиозных школ», - указал собеседник агентства.
Аль-Хабаш добавил, что десятки мечетей подвергались нападениям армии Израиля и поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Между тем израильские силы начали первые шаги по вторжению в город Газа, военные удерживают позиции на периферии, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Палестины заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа
- В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки до конца 2025 года
- Силы ПВО ночью уничтожили 49 украинских беспилотников
- В ЦБ ожидают рост экономики как в этом, так и в следующем году
- В Ростовской области загорелось промышленное предприятие
- СМИ: Евросоюз хочет превратить переговоры в ловушку для Москвы
- «Циркон», «Кинжалы» и «Герани»: ВС РФ атакуют Украину
- СМИ: Фрегат «Адмирал Амелько» лишил стратегов в США сна
- Угроза жизни: В Госдуме призвали запретить прокат электросамокатов в стране
- Звезда «Бригады» Дюжев задолжал за коммуналку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru