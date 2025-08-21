Силы ПВО ночью уничтожили 49 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 49 украинских БПЛА самолетного типа над девятью регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Военные сбили 21 дрон в Ростовской области, еще семь - в Воронежской, пять – в Белгородской, четыре – в Крыму, по три – в Брянской и Калужской областях. Кроме того, по два беспилотника уничтожили над Черным морем и Орловской областью, по одному дрону – над Курской и Тульской областями.
Ранее в Воронежской области из-за падения БПЛА был поврежден объект энергетики, несколько сел остались без электроснабжения, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru