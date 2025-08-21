В США упал истребитель-бомбардировщик Super Hornet

Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet потерпел крушение у берегов штата Виргиния в США. Об этом сообщило американское Военно-морское министерство.

Инцидент произошел при выполнении планового тренировочного полета.

«Пилот, прикрепленный к эскадрилье VFA 83, катапультировался из F/A-18E Super Hornet», — отметили в министерстве.

Летчика госпитализировали. Самолет остался в воде в месте падения. Причина катастрофы неизвестна.

ФОТО: РИА Новости
