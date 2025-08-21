В США упал истребитель-бомбардировщик Super Hornet
21 августа 202508:59
Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet потерпел крушение у берегов штата Виргиния в США. Об этом сообщило американское Военно-морское министерство.
Инцидент произошел при выполнении планового тренировочного полета.
«Пилот, прикрепленный к эскадрилье VFA 83, катапультировался из F/A-18E Super Hornet», — отметили в министерстве.
Летчика госпитализировали. Самолет остался в воде в месте падения. Причина катастрофы неизвестна.
Ранее в Казахстане разбился легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229, погибли пилот и пассажир, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США создали лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина
- СМИ: Рэпер Post Malone выступит в Петербурге в ноябре
- СМИ: Европа хочет превратить мирные переговоры Трампа в ловушку для России
- В США упал истребитель-бомбардировщик Super Hornet
- В России с 1 сентября обязанности врачей смогут исполнять фельдшеры
- Сценарии и гарантии: Что Запад предложит Зеленскому перед встречей с Путиным
- Россия остановила импорт картофеля из Грузии
- Власти Палестины заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа
- В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки до конца 2025 года
- Силы ПВО ночью уничтожили 49 украинских беспилотников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru