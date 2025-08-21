В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки до конца 2025 года
Пространство для снижения ключевой ставки Банка России в 2025 году остается, если ситуация будет развиваться по базовому сценарию. Об этом рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган в интервью «Российской газете».
«Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать... решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации», - подчеркнул Ганган.
По словам главы департамента ЦБ, в базовом прогнозе регулятора не заложено повышение ставки, однако этого нельзя исключать при другом развитии событий. Центробанк рассматривает альтернативные сценарии, чтобы «быть готовыми действовать в любых условия».
В июле регулятор снизил ключевую ставку с 20 до 18 процентов годовых, напоминает Ura.ru.
