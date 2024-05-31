Тайны Байдена и атака Казани: Россия отбила удар десятков беспилотников

ОТ КАЗАНИ ДО НОВОРОССИЙСКА: «БЕСПИЛОТНИКИ И РАКЕТЫ»

Тревожные сообщения начали приходить около часа ночи 31 мая из Новороссийска. Мэр города Андрей Кравченко сообщил об атаке беспилотников и призвал горожан не паниковать.

«В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников. (…) Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями», - написал Кравченко в Telegram.

Около четырех ночи краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что атак было сразу несколько.

«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО. В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами», - отметил Кондратьев.

В полвосьмого утра Минобороны РФ оцифровало масштаб ночных атак.

«Над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БпЛА. Силами российской ПВО также были уничтожены по одному БпЛА самолетного типа над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей», - отмечалось в сообщении ведомства.

Однако это было еще не все. Около восьми утра Telegram-канал Mash сообщил, что «украинские ударные дроны заметили в небе над Казанью».

Аэропорты Казани и Нижнекамска были временно закрыты. Кроме того, сообщалось о воздушной тревоге и эвакуации людей с химических предприятий Нижнекамска. По данным СМИ, Казань пытались атаковать двумя беспилотниками, один из них сбили в Атнинском районе Татарстана. При этом в Минобороны РФ сообщили, что беспилотник над Татарстаном был только один.

Это не первая массированная атака территории России. Рекорд был зафиксирован в середине мая, когда Украина запустила более ста беспилотников. 51 дрон был перехвачен над Крымом, еще 44 - над Кубанью. Ну а 27 мая была отбита атака БПЛА на Геленджик.