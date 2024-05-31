Тайны Байдена и атака Казани: Россия отбила удар десятков беспилотников
В Краснодарский край летели ракеты и 29 беспилотников, Казань и Нижнекамск закрывали аэропорты, а СМИ узнали, что президент США тайно зажег зеленый свет на удары американским оружием по территории РФ.
В последний день весны Украина попыталась провести массированную атаку дронами по территории России: над Кубанью перехватили 29 беспилотников и пять ракет, в Татарстане гремели взрывы и закрывались аэропорты, также были прилеты в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях.
На этом фоне европейские страны продолжают давать Киеву «разрешения» использовать полученное от них оружие для ударов по России. США официально не решились на «легализацию» атак по РФ, однако СМИ пишут, что «тайное согласие» уже дано.
ОТ КАЗАНИ ДО НОВОРОССИЙСКА: «БЕСПИЛОТНИКИ И РАКЕТЫ»
Тревожные сообщения начали приходить около часа ночи 31 мая из Новороссийска. Мэр города Андрей Кравченко сообщил об атаке беспилотников и призвал горожан не паниковать.
«В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников. (…) Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями», - написал Кравченко в Telegram.
Около четырех ночи краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что атак было сразу несколько.
«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО. В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами», - отметил Кондратьев.
В полвосьмого утра Минобороны РФ оцифровало масштаб ночных атак.
«Над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БпЛА. Силами российской ПВО также были уничтожены по одному БпЛА самолетного типа над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей», - отмечалось в сообщении ведомства.
Однако это было еще не все. Около восьми утра Telegram-канал Mash сообщил, что «украинские ударные дроны заметили в небе над Казанью».
Аэропорты Казани и Нижнекамска были временно закрыты. Кроме того, сообщалось о воздушной тревоге и эвакуации людей с химических предприятий Нижнекамска. По данным СМИ, Казань пытались атаковать двумя беспилотниками, один из них сбили в Атнинском районе Татарстана. При этом в Минобороны РФ сообщили, что беспилотник над Татарстаном был только один.
Это не первая массированная атака территории России. Рекорд был зафиксирован в середине мая, когда Украина запустила более ста беспилотников. 51 дрон был перехвачен над Крымом, еще 44 - над Кубанью. Ну а 27 мая была отбита атака БПЛА на Геленджик.
ТАЙНЫ БАЙДЕНА И ДАТСКИЕ F-16
На этом фоне страны Европы, поставляющие оружие Киеву, одна за другой начали давать Украине «разрешения» использовать его для ударов по России. Таких стран уже более десяти, в их числе, в частности, Нидерланды, Дания, Финляндия, Чехия, Канада, Литва, Латвия, Эстония и Польша.
Например, Копенгаген «легализовал» использование истребителей F-16 для атак по военным объектам в России.
«Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора – это часть самообороны», - пояснил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
При этом главная интрига касается США. С одной стороны, Пентагон подчеркивал, что военная помощь Вашингтона Киеву должна применяться исключительно на украинской территории. Эту позицию 30 мая подтвердила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх. С другой стороны, СМИ пишут о «тайном разрешении» Джо Байдена.
«Президент США недавно дал указание своей команде, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответного огня в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, наносящим удары по ним или готовящимся нанести удар по ним», — утверждает издание Politico.
При этом, по его данным, позиция Белого дома относительно нанесения дальнобойных ударов вглубь России «не претерпела изменений».
Опасения американцев связаны с тем, что в Москве могут воспринять подобные «разрешения», как попытку разрушить ядерный щит России. На это уже намекал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Вашингтон считает, что его ослиных ушей за атаками украинской армии на наши РЛС не видно. Но их видно, я бы даже сказал, очень хорошо видно, и отвертеться ослу при дальнейшей эскалации ну никак не удастся», - объяснял Дмитрий Олегович 29 мая изданию «News.ru».
По его словам, такие цели выбираются не случайно. Рогозин указал, что система предупреждения о ракетном нападении «условно» состоит из двух эшелонов: космического и наземного. При этом вторым эшелоном являются как раз те самые «станции загоризонтного обнаружения» межконтинентальных баллистических ракет.
Газета The Washington Post 30 мая подтвердила, что США обеспокоены ударами ВСУ по российским радиолокационным станциям (РЛС). В Вашингтоне опасаются, что это может вызвать «опасную дестабилизацию в Москве».
Вместе с тем, ряд стран Евросоюза и НАТО дали «красный свет» идее легализации ударов Киева по России западным оружием. В соответствующем списке «Известий» более 20 стран. В их числе, в частности, Испания, Италия, Португалия, Греция, Ирландия, Австрия, Бельгия, Румыния и Хорватия.
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