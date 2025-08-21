СМИ: Европа хочет превратить мирные переговоры Трампа в ловушку для России
Лидеры европейских стран хотят публично поддержать инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, чтобы возложить на Россию любые неудачи в переговорном процессе. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
По данным издания, политики Евросоюза скептично настроены в отношении мирных усилий американского лидера. Европейские лидеры хотят подыграть Трампу в надежде, что он займет более жесткую позицию в отношении России.
Politico отмечает, что ради своих целей Европа готова использовать лесть и похвалу.
Ранее СМИ сообщили о подготовке новых антироссийских санкций, которые введут, если Москва откажется от трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Украины, пишет 360.ru.
