Макрон подтвердил, что Франция разрешила применять свое оружие против России

Франция разрешила ВСУ использовать французское оружие для ударов против России. Об этом в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Франция запретила использовать оружие против гражданского населения, но разрешила для нейтрализации «источника атаки».

Макрон заявил, что Франция передаст Украине пять истребителей

При этом Макрон подчеркнул, что Париж не намерен усугублять конфликт.

Макрон ранее неоднократно высказывался о возможности направления западных вооруженных сил на Украину. 30 мая Le Monde и Reuters сообщали, что французские власти выразили намерение организовать и возглавить коалицию государств, готовых отправить на Украину военных инструкторов для обучения ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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