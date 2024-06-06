Макрон подтвердил, что Франция разрешила применять свое оружие против России

Франция разрешила ВСУ использовать французское оружие для ударов против России. Об этом в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Франция запретила использовать оружие против гражданского населения, но разрешила для нейтрализации «источника атаки».