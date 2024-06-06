Макрон подтвердил, что Франция разрешила применять свое оружие против России
Франция разрешила ВСУ использовать французское оружие для ударов против России. Об этом в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, Франция запретила использовать оружие против гражданского населения, но разрешила для нейтрализации «источника атаки».
При этом Макрон подчеркнул, что Париж не намерен усугублять конфликт.
Макрон ранее неоднократно высказывался о возможности направления западных вооруженных сил на Украину. 30 мая Le Monde и Reuters сообщали, что французские власти выразили намерение организовать и возглавить коалицию государств, готовых отправить на Украину военных инструкторов для обучения ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Причиной повреждения могилы вокалиста «Сектор Газа» могла стать лампада
- Макрон подтвердил, что Франция разрешила применять свое оружие против России
- Задержанный в России француз работал на НКО Швейцарии
- Макрон заявил, что Франция передаст Украине пять истребителей
- В МИД анонсировали ответ на блокировку Литвой российских товаров
- Космический корабль Starliner пристыковался к МКС
- ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью
- Названа стоимость сета икры с шампанским на ПМЭФ
- Отряд из четырех кораблей ВМФ России прибудет на Кубу 12-17 июня
- Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса из России до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru