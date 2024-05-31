Госдеп: Байден разрешил ВСУ бить по целям в России
31 мая 202401:02
Президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для ударов по территории России, «угрожающим» Харькову, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа США.
При этом глава государства оставил в силе запрет на применение американских оперативно-тактических ракет ATACMS и прочих средств дальнего огневого поражения.
Это позволит Киеву ответить на атаки или готовящиеся атаки российских сил в соседних с Харьковской областью районах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru