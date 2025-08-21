Сценарии и гарантии: Что Запад предложит Зеленскому перед встречей с Путиным
Украина хочет получить гарантии по поддержанию безопасности от Евросоюза и США, но для России приемлемы далеко не все варианты, о которых говорят в Киеве, Лондоне и Париже. К тому же, сами европейцы не уверены в своих предложениях.
Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил в интервью Fox News, что США еще работают над деталями переговорных позиций России и Украины. Американский политик добавил, что план для двух стран пока еще не готов, так как позиции сторон только недавно прояснились для Вашингтона. По его словам, главная проблема прямо сейчас в том, что необходимо найти компромисс, так как Киев хочет предоставления гарантий безопасности, а Москва стремится удержать определенные территории, большинство которых находится под контролем российских Вооруженных сил.
КАКИЕ ГАРАНТИИ
По данным британского издания The Times, европейские военные и министры обороны разрабатывают план помощи для Украины, который бы поддержали в США. На данный момент обсуждаются четыре возможных варианта.
Первый — обучение солдат на украинской территории. Согласно этому сценарию, в западной части страны создадут полигон для обучения Вооруженных сил Украины, а для этого Франция и Великобритания направят тысячи своих солдат в страну. Дополнительно европейские страны сохранят поставки оружия для Киева, а также будут использовать самолеты «Тайфун» или F-35 для патрулирования неба.
Другой вариант предусматривает только ограниченную поддержку с воздуха, а также введение бесполетной зоны над Украиной. Он реализуется в случае, если США предоставят ограниченные гарантии безопасности, что заставит Европу сомневаться в том, что ей необходимо размещать войска на украинской территории.
Еще одна идея от европейских министров обороны — ввести отдельный договор коллективной безопасности для Украины, который будет идентичен пятой статье НАТО. В соответствии с ней, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех сразу.
Последний сценарий рассчитывает на отдельные двусторонние соглашения США с Украиной по тому же принципу, что и с Южной Кореей и Японией. Договора о взаимном сотрудничестве разрешают присутствие американских военных баз на этой территории, а также обязывает Белый дом защищать своих союзников в случае нападения третьей стороны.
КТО СОГЛАСЕН
Несмотря на то, что европейские политики выступают единым фронтом, в Европе достаточно не желающих участвовать в военной операции на Украине. Два политика из немецкого Христианско-демократического союза, представляющие бывшие земли ГДР, выразили несогласие с тем, чтобы Германия отправляла войска на украинскую территорию. Аналогичную позицию заняли представители левой и правой оппозиции — партии «Альтернатива для Германии», «Левые» и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Первый секретарь парламентской группы Социал-демократической партии Германии Дирк Визе также раскритиковал возможную отправку немецких военнослужащих на Украину.
Чаще других о необходимости отправить войска на Украину говорит президент Франции Эммануэль Макрон. Однако он почти уверен, что Парижу делать этого не придется, поскольку к этому будут не готовы другие страны Европы К такому выводу пришел специалист по новейшей истории и политике Франции Юрий Рубинский в разговоре с НСН.
«Макрон первым (и довольно последовательно) выступал за отправку вооруженных сил Евросоюза на Украину в качестве гарантии безопасности, если будут приняты решения о прекращении огня и какое-то мирное соглашение по Украине. На мой взгляд, это не просто политическая игра, а определенный маневр. Предлагая отправить войска на Украину, Макрон заранее знает, что это нереально. о стороны Макрона это скорее тактика, нежели стратегия: совершенно точно он не будет посылать французскую армию на Украину, если на это не пойдут в первую очередь такие страны, как Германия и Великобритания», — указал он.
Более того, в России не поверили и в то, что кто-либо еще готов предоставить серьезный контингент для размещения на украинской территории. В этом усомнился директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с НСН.
«Европейцы будут идти гораздо по более простому пути — направлять своих наблюдателей. В коалиции желающих около 30 государств, но из них только семь-восемь захотят отправить кого-нибудь, и только если будет прекращено ведение военных действий, в других условиях они побоятся это сделать», — подчеркнул он.
Пока однозначную готовность выделить войска для любой миротворческой миссии на Украине выразила Литва.
РЕАКЦИЯ МОСКВЫ
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на предложения европейских политиков на своей странице в социальной сети X. По его словам, Москва не приемлет никаких войск НАТО на Украине, а предлагаемые «гарантии безопасности» России не нужны. Отдельного упоминания удостоился президент Франции за то, что предлагал разместить силы поддержки «на суше, в море и в воздухе».
«Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на “Украину”. Хриплая, жалкая птица продолжает кукарекать, чтобы доказать, что она — король курятника», — написал экс-президент РФ.
В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров назвал неэтичными попытками Европы изменить позицию США, а также упомянул, что Москва не против того, чтобы гарантии безопасности для Украины обеспечивались на равной основе при участии Китая, США, Великобритании и Франции, однако это нереально сделать без участия России. Дипломат добавил, что таким образом Москва не завышает свои интересы в рамках мирного урегулирования, а отстаивает свои имеющиеся. По словам Лаврова, для этого необходимо выработать надежные гарантии безопасности Украины.
ЧТО ДАЛЬШЕ
Сами США предлагают своим европейским союзникам взять основную роль по гарантиям безопасности в Европе. Пентагон уже сообщил, что американцы не собираются принимать активное участие в любых гарантиях для Украины, а их поддержка сведется только к патрулированию воздушного пространства, в случае достижения каких-либо соглашений. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник в Минобороны США.
Уточняется, что сами европейские политики тоже не собираются выстраивать рабочую систему безопасности, а только сознательно выдвигают нереальные для России предложения, чтобы сорвать переговоры и мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа, а вину за это возложить на РФ. Представители ЕС надеются, что в таком случае республиканец поддержит усиление антироссийских санкций, добавляет Politico.
В свою очередь, Верховная Рада Украины пытается сорвать одно из предложений Трампа, которое касается обмена территориями с Россией. В украинском парламенте был зарегистрирован законопроект, который предлагает изменить административные границы страны. Если он будет принят, то контролируемые Киевом районы Донбасса присоединятся к Днепропетровской и Харьковским областям. Автор инициативы, народный депутат Анна Скороход отметила, что таким образом можно избежать территориальных обменов с РФ, так как речь пойдет о других регионах, а не о Донецкой и Луганской областях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США упал истребитель-бомбардировщик Super Hornet
- В России с 1 сентября обязанности врачей смогут исполнять фельдшеры
- Сценарии и гарантии: Что Запад предложит Зеленскому перед встречей с Путиным
- Россия остановила импорт картофеля из Грузии
- Власти Палестины заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа
- В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки до конца 2025 года
- Силы ПВО ночью уничтожили 49 украинских беспилотников
- В ЦБ ожидают рост экономики как в этом, так и в следующем году
- В Ростовской области загорелось промышленное предприятие
- СМИ: Евросоюз хочет превратить переговоры в ловушку для Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru