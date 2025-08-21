Первый — обучение солдат на украинской территории. Согласно этому сценарию, в западной части страны создадут полигон для обучения Вооруженных сил Украины, а для этого Франция и Великобритания направят тысячи своих солдат в страну. Дополнительно европейские страны сохранят поставки оружия для Киева, а также будут использовать самолеты «Тайфун» или F-35 для патрулирования неба.

Другой вариант предусматривает только ограниченную поддержку с воздуха, а также введение бесполетной зоны над Украиной. Он реализуется в случае, если США предоставят ограниченные гарантии безопасности, что заставит Европу сомневаться в том, что ей необходимо размещать войска на украинской территории.

Еще одна идея от европейских министров обороны — ввести отдельный договор коллективной безопасности для Украины, который будет идентичен пятой статье НАТО. В соответствии с ней, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех сразу.

Последний сценарий рассчитывает на отдельные двусторонние соглашения США с Украиной по тому же принципу, что и с Южной Кореей и Японией. Договора о взаимном сотрудничестве разрешают присутствие американских военных баз на этой территории, а также обязывает Белый дом защищать своих союзников в случае нападения третьей стороны.

КТО СОГЛАСЕН

Несмотря на то, что европейские политики выступают единым фронтом, в Европе достаточно не желающих участвовать в военной операции на Украине. Два политика из немецкого Христианско-демократического союза, представляющие бывшие земли ГДР, выразили несогласие с тем, чтобы Германия отправляла войска на украинскую территорию. Аналогичную позицию заняли представители левой и правой оппозиции — партии «Альтернатива для Германии», «Левые» и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Первый секретарь парламентской группы Социал-демократической партии Германии Дирк Визе также раскритиковал возможную отправку немецких военнослужащих на Украину.