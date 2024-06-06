«Беспилотники и ракеты»: Россия сможет поставлять оружие хуситам и Шотландии
Российское оружие будет востребовано среди различных вооруженных формирований, сообщил НСН военный эксперт Алексей Подберезкин.
Россия готова предложить заинтересованным сторонам поставки оружия, аналогичного тому, что сегодня направляют Киеву его западные союзники, заявил в интервью НСН военный эксперт Алексей Подберезкин.
Москва в качестве ассиметричного ответа на поставки оружия для ударов по России может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут нанесены чувствительные удары по странам-союзникам Киева, заявил президент Владимир Путин на полях ПМЭФ-2024. По словам Подберезкина, возможны поставки беспилотников и ракет.
«Можем поставлять любые беспилотники дальностью от пяти километров до полутора тысяч километров. Также подойдут и ракеты средней дальности до 300 километров. Это такой же вариант, как «Искандер», которые сегодня поставляются ВСУ. Их можно поставить, например, сторонникам президента Сирии Асада, воюющим против вооруженных сил США. Транспортные коридоры – уязвимая территория для США, особенно Персидский залив, Красное море. Там они очень чувствительны к любому воздействию военно-технических средств», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, подобное оружие будет интересно хуситам в Йемене и иным вооруженным группировкам
«Можем поставлять как существующим вооруженным силам, например, хуситам, так и любым вооруженным формированиям. В том числе, тем, кто пока не заявляет о себе, но может проснуться, особенно, если в этом помочь. Есть, допустим, вооруженные образования в Ирландии – Ирландская республиканская армия. В Шотландии много националистов, которые не любят Великобританию. Так что речь не только о далеких заморских территориях», - заключил Подберезкин.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Путин обозначил изменение внешней политики России, поскольку впервые не исключил отправку российского дальнобойного оружия в «регионы», которые воюют с США и странами НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».
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