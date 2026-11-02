СМИ: Си Цзиньпин не намерен обсуждать Украину с Трампом и Путиным

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с председателем КНР в Пекине заявил, что Китай не видит предпосылок для проведения отдельного трёхстороннего саммита по Украине с участием Москвы и Вашингтона. Он указал, что Си Цзиньпин считает украинский конфликт европейским вопросом и настаивает на том, что страны Европы должны участвовать в переговорах об урегулировании.

Ранее в Кремле заявили, что Россия, КНР и США потенциально готовы к встрече лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

