СМИ: Си Цзиньпин не намерен обсуждать Украину с Трампом и Путиным

Лидер Китая Си Цзиньпин не намерен обсуждать ситуацию на Украине с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает ZDF.

Китай заявил, что Россия под руководством Путина движется по пути развития

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с председателем КНР в Пекине заявил, что Китай не видит предпосылок для проведения отдельного трёхстороннего саммита по Украине с участием Москвы и Вашингтона. Он указал, что Си Цзиньпин считает украинский конфликт европейским вопросом и настаивает на том, что страны Европы должны участвовать в переговорах об урегулировании.

Ранее в Кремле заявили, что Россия, КНР и США потенциально готовы к встрече лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кристина Соловьева
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