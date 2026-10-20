«Шок для Европы»: Трамп согласился на саммит с Путиным и Си
Белый дом давит на Киев, Европа готовит два плана, а переговорщики США едут в Осло и Москву.
Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, похвалил президента России Владимира Путина и подтвердил готовность к трехсторонней встрече с ним и главой Китая Си Цзиньпином по Украине.
СООБРАЗИТЬ НА ТРОИХ
Трамп согласился на переговоры по украинскому конфликту с российским и китайским лидерами. Он назвал поведение Москвы справедливым и отметил, что РФ не наносила значительных разрушений украинцам. Американец также добавил, что Вашингтон много сделал для Киева, передавал разведданные, но ничего не получил взамен. Его слова приводит Fox News.
Лидер США добавил, что пора «кому-то другому вести переговоры от имени Украины». Он напомнил, что нынешний президент Владимир Зеленский отказался от выгодной сделки два года назад и снова упускает возможности. По его словам, украинский глава хочет войны, а не мира. Теперь его будущее обсудят на встрече лидеров России, Китая и Америки.
Впрочем, политолог-американист Малек Дудаков призвал НСН не испытывать оптимизма.
«Встретиться было бы неплохо, да и картинка была бы красивая, особенно для всех оппонентов среди представителей Европейской партии войны. У них была бы очередная истерика, если бы они это все увидели.Но это не приведет к масштабному прорыву. Для того же Трампа встреча пройдет после выборов в Конгресс, на которых его сторонники болезненно проиграют, а это будет мешать договариваться о чем-то всерьез. Здесь много подводных камней», — отметил он.
ШАНС ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО
Несмотря на резкую риторику, представители США продолжают консультации с Зеленским. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф планирует провести переговоры с украинцем в Норвегии. Об этом сообщает Axios.
Уиткофф также пообщается с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, представителями стран «E4» (Великобритания, Франция, Германия, Польша), а также ЕС и НАТО. После встречи в Осло, американец отправится в Москву, чтобы продолжить консультации. Главной целью Европы остается выработка всеобъемлющего мирного предложения, которое затем будет представлено России. Работа ведется по двум трекам: гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины, а также создание условий для прочного мира.
Украинская делегация также постарается решить военные вопросы. The Washington Post утверждает, что Пентагон не одобрил передачу Киеву снарядов для систем Patriot. Американская компания SрасеХ миллиардера Илона Маска также все еще не сняла ограничения на использование спутниковой связи Starlink для украинских дронов-перехватчиков, сообщил Зеленский. Он сослался на доклад главкома ВСУ Александра Сырского.
ДВА ПЛАНА ОТ ЕС
На этом фоне Financial Times сообщает, что политики Евросоюза подготовила два плана завершения конфликта. Первый вариант предполагает заморозку конфликта по текущей линии боевых действий. Взамен Россия получила бы гарантию, что Украина никогда не вступит в НАТО. Второй вариант — зеркальный. Украина передаёт России оставшуюся часть Донбасса, которая ещё не находится под российским контролем, но взамен получает членство в НАТО.
Издание утверждает, что в европейских столицах сложилось единое мнение, что дальнейшее урегулирование нельзя оставлять только США. Каналы связи с Москвой уже открыты, и телефонный разговор европейских лидеров с Путиным может состояться в ближайшее время. Однако журналисты сомневаются, что ему понравится хотя бы один из двух планов, поскольку Москва не давала сигналов, что эти условия для нее приемлемы.
При этом, мирная сделка по Украине обернется шоком для европейских стран, а последние действия США в отношении Киева могут серьезно повлиять на ход конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обозревателя UnHerd Вольфганга Мюнхау.
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