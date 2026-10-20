Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, похвалил президента России Владимира Путина и подтвердил готовность к трехсторонней встрече с ним и главой Китая Си Цзиньпином по Украине.



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Трамп согласился на переговоры по украинскому конфликту с российским и китайским лидерами. Он назвал поведение Москвы справедливым и отметил, что РФ не наносила значительных разрушений украинцам. Американец также добавил, что Вашингтон много сделал для Киева, передавал разведданные, но ничего не получил взамен. Его слова приводит Fox News.



Лидер США добавил, что пора «кому-то другому вести переговоры от имени Украины». Он напомнил, что нынешний президент Владимир Зеленский отказался от выгодной сделки два года назад и снова упускает возможности. По его словам, украинский глава хочет войны, а не мира. Теперь его будущее обсудят на встрече лидеров России, Китая и Америки.



Впрочем, политолог-американист Малек Дудаков призвал НСН не испытывать оптимизма.



«Встретиться было бы неплохо, да и картинка была бы красивая, особенно для всех оппонентов среди представителей Европейской партии войны. У них была бы очередная истерика, если бы они это все увидели.Но это не приведет к масштабному прорыву. Для того же Трампа встреча пройдет после выборов в Конгресс, на которых его сторонники болезненно проиграют, а это будет мешать договариваться о чем-то всерьез. Здесь много подводных камней», — отметил он.