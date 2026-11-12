«Свежие соображения»: Как прошли переговоры Путина с посланниками США

Главным практическим итогом встречи Юрий Ушаков назвал поддержку российского предложения о гуманитарной акции в Константиновке по образцу операции, проведенной ранее в Алешках Херсонской области.

Помощник президента России Юрий Ушаков провел вечерний брифинг для журналистов после переговоров Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

По его словам, разговор был «весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным». Визит состоялся на следующий день после завершения в Абу-Даби трехсторонних переговоров России, США и Украины.

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Главным практическим итогом встречи Ушаков назвал поддержку американской стороной российского предложения о гуманитарной акции в Константиновке по образцу операции, проведенной ранее в Алешках Херсонской области. Россия, по его словам, готова немедленно приступить к разминированию. Владимир Путин в открытой части встречи уточнял, что на разминирование подходов к городу потребуется около пяти суток.

Президент предложил поручить организацию миссии уполномоченным по правам человека двух стран — Яне Лантратовой и Дмитрию Лубинцу — и пригласить наблюдать за ней журналистов российских и иностранных, в том числе американских СМИ.

В городе, по оценке Путина, остается порядка 400-500 мирных жителей. Сам он при этом оговорился: если Киев считает, что контролирует Константиновку, — пусть обеспечивает безопасность миссии со своей стороны.

Как отметил Ушаков, акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально находится этот город.

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Отдельной темой стала архитектура безопасности на континенте. Ушаков заявил, что Россия готова немедленно приступить «в тандеме» с США к обсуждению соответствующих предложений: у Москвы, по его словам, есть «свежие соображения» по этому вопросу. В Кремле рассчитывают, что к работе подключатся и европейские страны.

При этом предложения о вводе европейского контингента на Украину помощник президента назвал «рецептом к нескончаемой войне». Позицию Москвы ранее в открытой части встречи озвучил и сам Путин: присутствие иностранных войск на украинской территории он назвал угрозой национальной безопасности РФ и заверил, что такие контингенты станут «законной целью» для российских вооруженных сил.

Кроме того, стороны подтвердили инициативу о проведении крупнейшего за время конфликта обмена военнопленными.

«Параметры обмена согласовываются», — сообщил Ушаков.

По его данным, с 2025 года состоялось уже 35 обменов, в ходе которых каждая из сторон вернула около пяти тысяч человек. В Абу-Даби глава российской делегации Владимир Мединский говорил об обмене по формуле «1000 на 1000». Уиткофф на встрече в Кремле назвал готовящийся обмен «показателем прогресса» в урегулировании.

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Еще один сюжет брифинга — подготовка возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне (17-19 ноября). Ушаков сообщил, что содержание такого саммита активно обсуждается. Ранее он подчеркивал, что все три лидера заявили о готовности к встрече и эксперты ее уже проработали — остается лишь свести графики. Правда, окончательный формат пока не согласован: по данным WSJ, Вашингтон и Пекин расходятся в представлениях о том, как он должен выглядеть.

Уиткофф и Кушнер уже вылетели из Москвы в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским. В Кремле рассчитывают, что посланники доведут до украинского лидера сигналы, полученные от Путина. Ушаков добавил, что дальнейшее обсуждение состоится ещё до личной встречи Путина и Трампа в Китае.

Сам Уиткофф после переговоров заявил в интервью CNN, что по итогам московской встречи согласован новый раунд трехстороннего переговорного процесса. Официальных подтверждений этого заявления из Кремля пока не поступало.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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