«Свежие соображения»: Как прошли переговоры Путина с посланниками США
Главным практическим итогом встречи Юрий Ушаков назвал поддержку российского предложения о гуманитарной акции в Константиновке по образцу операции, проведенной ранее в Алешках Херсонской области.
Помощник президента России Юрий Ушаков провел вечерний брифинг для журналистов после переговоров Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
По его словам, разговор был «весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным». Визит состоялся на следующий день после завершения в Абу-Даби трехсторонних переговоров России, США и Украины.
Главным практическим итогом встречи Ушаков назвал поддержку американской стороной российского предложения о гуманитарной акции в Константиновке по образцу операции, проведенной ранее в Алешках Херсонской области. Россия, по его словам, готова немедленно приступить к разминированию. Владимир Путин в открытой части встречи уточнял, что на разминирование подходов к городу потребуется около пяти суток.
Президент предложил поручить организацию миссии уполномоченным по правам человека двух стран — Яне Лантратовой и Дмитрию Лубинцу — и пригласить наблюдать за ней журналистов российских и иностранных, в том числе американских СМИ.
В городе, по оценке Путина, остается порядка 400-500 мирных жителей. Сам он при этом оговорился: если Киев считает, что контролирует Константиновку, — пусть обеспечивает безопасность миссии со своей стороны.
Как отметил Ушаков, акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально находится этот город.
Отдельной темой стала архитектура безопасности на континенте. Ушаков заявил, что Россия готова немедленно приступить «в тандеме» с США к обсуждению соответствующих предложений: у Москвы, по его словам, есть «свежие соображения» по этому вопросу. В Кремле рассчитывают, что к работе подключатся и европейские страны.
При этом предложения о вводе европейского контингента на Украину помощник президента назвал «рецептом к нескончаемой войне». Позицию Москвы ранее в открытой части встречи озвучил и сам Путин: присутствие иностранных войск на украинской территории он назвал угрозой национальной безопасности РФ и заверил, что такие контингенты станут «законной целью» для российских вооруженных сил.
Кроме того, стороны подтвердили инициативу о проведении крупнейшего за время конфликта обмена военнопленными.
«Параметры обмена согласовываются», — сообщил Ушаков.
По его данным, с 2025 года состоялось уже 35 обменов, в ходе которых каждая из сторон вернула около пяти тысяч человек. В Абу-Даби глава российской делегации Владимир Мединский говорил об обмене по формуле «1000 на 1000». Уиткофф на встрече в Кремле назвал готовящийся обмен «показателем прогресса» в урегулировании.
Еще один сюжет брифинга — подготовка возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне (17-19 ноября). Ушаков сообщил, что содержание такого саммита активно обсуждается. Ранее он подчеркивал, что все три лидера заявили о готовности к встрече и эксперты ее уже проработали — остается лишь свести графики. Правда, окончательный формат пока не согласован: по данным WSJ, Вашингтон и Пекин расходятся в представлениях о том, как он должен выглядеть.
Уиткофф и Кушнер уже вылетели из Москвы в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским. В Кремле рассчитывают, что посланники доведут до украинского лидера сигналы, полученные от Путина. Ушаков добавил, что дальнейшее обсуждение состоится ещё до личной встречи Путина и Трампа в Китае.
Сам Уиткофф после переговоров заявил в интервью CNN, что по итогам московской встречи согласован новый раунд трехстороннего переговорного процесса. Официальных подтверждений этого заявления из Кремля пока не поступало.
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