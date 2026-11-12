Главным практическим итогом встречи Ушаков назвал поддержку американской стороной российского предложения о гуманитарной акции в Константиновке по образцу операции, проведенной ранее в Алешках Херсонской области. Россия, по его словам, готова немедленно приступить к разминированию. Владимир Путин в открытой части встречи уточнял, что на разминирование подходов к городу потребуется около пяти суток.

Президент предложил поручить организацию миссии уполномоченным по правам человека двух стран — Яне Лантратовой и Дмитрию Лубинцу — и пригласить наблюдать за ней журналистов российских и иностранных, в том числе американских СМИ.

В городе, по оценке Путина, остается порядка 400-500 мирных жителей. Сам он при этом оговорился: если Киев считает, что контролирует Константиновку, — пусть обеспечивает безопасность миссии со своей стороны.

Как отметил Ушаков, акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально находится этот город.