«Шанс на переговоры» и ультиматум Трампа: Иран и Израиль вновь обменялись ударами

ИРАН ИСПОЛНЯЕТ «ОБЕЩАНИЕ»

15 июня портал «Khabarfoori» объявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил против Израиля тактические и управляемые баллистические ракеты «Хадж Касем». До этого агентство «Mehr» писало, что Иран использовал гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе. Кроме того, при ударах по Израилю выпустили баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan, передает «Nour News».

Также сообщалось, что в ночь на воскресенье ВС Ирана нанесли удар по израильским топливным и энергетическим объектам, которые помогают Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обеспечивать функционирование истребителей. Отмечается, что ракеты, использованные Ираном при атаке на Тель-Авив, были оснащены осколочно-фугасными боеголовками, пишет RT.