«Шанс на переговоры» и ультиматум Трампа: Иран и Израиль вновь обменялись ударами
Тегеран атаковал израильские города баллистическими ракетами, а Иерусалим до этого ударил по иранскому газовому месторождению. Есть погибшие и пострадавшие.
Иран и Израиль вновь обменялись ударами. В ход шли и баллистические ракеты, и беспилотники. Серьезные разрушения есть в Тель-Авиве. Там при иранской ночной атаке пострадали несколько сотен человек. Есть погибшие. Между тем, американский лидер Дональд Трамп с первых дней обострения конфликта поддерживает Израиль и считает, что эта ситуацию приведет Иран к переговорам по ядерному вопросу.
ИРАН ИСПОЛНЯЕТ «ОБЕЩАНИЕ»
15 июня портал «Khabarfoori» объявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил против Израиля тактические и управляемые баллистические ракеты «Хадж Касем». До этого агентство «Mehr» писало, что Иран использовал гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе. Кроме того, при ударах по Израилю выпустили баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan, передает «Nour News».
Также сообщалось, что в ночь на воскресенье ВС Ирана нанесли удар по израильским топливным и энергетическим объектам, которые помогают Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обеспечивать функционирование истребителей. Отмечается, что ракеты, использованные Ираном при атаке на Тель-Авив, были оснащены осколочно-фугасными боеголовками, пишет RT.
Согласно последним данным СМИ, на момент написания материала известно о 240 пострадавших при ударах Ирана по Израилю. Еще примерно 35 пока считаются пропавшими без вести. При этом отмечается, что количество раненых может расти, так как спасатели продолжают разбор завалов.
В результате удара иранских ракет по многоэтажному дому в Бат-Яме погибли минимум пять человек. Среди жертв двое детей восьми и десяти лет.
К тому же, во время иранской ночной атаки было повреждено здание научного института им. Вейцмана вблизи Тель-Авива. Известно, что этот НИИ считается одним из важнейших в Израиле.
«Институт Вейцмана (научно-исследовательский институт им. Хаима Вейцмана, расположенный в городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива – прим. НСН) получил повреждения в результате ракетного обстрела Ирана. По крайней мере в одном здании, где находятся лаборатории, возник пожар», - передает издание «New York Times».
При этом агентство «Fars» писало, что Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту Вейцмана в ответ на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков. Дело в том, что в день обострения ирано-израильского конфликта, в пятницу, ЦАХАЛ ликвидировала не только ряд высокопоставленных военных, но и нескольких иранских физиков. В Израиле свои действия мотивировали тем, что Иран за короткое время приблизился к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия, поэтому израильская операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
ДЕЙСТВИЯ ИЗРАИЛЯ
В свою очередь Израиль тоже продолжает атаковать Иран. Минувшей ночью в иранской столице вновь раздавались взрывы. Согласно информации корреспондента РИА Новости, в Тегеране хлопки были слышны минимум пять раз. При этом он передал, что, по сравнению с ночью 14 июня, когда продолжительность атак Израиля достигала одного часа практически без перерыва, ночью 15 июня атаки длились не больше нескольких минут.
Днем ранее газовое месторождение «Южный Парс» на юге Ирана подверглось израильской атаке. По данным агентства «Tasnim», некоторые части здания загорелись. Источник писал, что для атаки ЦАХАЛ применила беспилотник.
К тому же иранский депутат Эсмаил Косари заявил, что после атак со стороны Израиля Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Он находится между Оманом и Ираном и является важнейшими в мире «воротами» для транспортировки нефти. Через него проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов.
Конфликт между Иерусалимом и Тегераном вновь обострился 13 июня. В тот день Израиль начал операцию против Ирана под названием «Восходящий лев» (в некоторых источниках «Восстающий лев» - прим. НСН). В ответ на это 14 июня Тегеран осуществил операцию «Истинное обещание» («Суровое наказание» - прим. НСН). Среди мирного населения в обеих странах уже сотни пострадавших и десятки погибших. Есть значительные разрушения инфраструктуры.
К тому же ЦАХАЛ удалось ликвидировать нескольких высокопоставленных иранских военных. В том числе командующего ВКС КСИР Амира Али Хаджизаде, начальника генштаба КСИР Хоссейна Салами, заместителя командующего ВС, генерала Голамали Рашида, офицера разведки генштаба, генерала Голамрезу Мехраби, замначальника генштаба по оперативным вопросам, генерала Мехди Рабани. Погибшие есть и среди ученых. Один из них — атомщик Ферейдун Аббаси.
РЕАКЦИЯ ТРАМПА
Накануне Axios писало, что Израиль в последние двое суток обращался к Вашингтону с просьбой присоединиться к конфликту с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу. По данным портала, США могут присоединиться к операции против Ирана при необходимости, такую помощь израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху предложил президент США Дональд Трамп. При этом отмечается, что Белый дом в настоящее время не рассматривает возможность вступать в конфликт.
Между тем, сам американский лидер считает, что на фоне обострения ситуации в Израиле и Иране появился второй шанс на заключение сделки по ядерной программе. Политик напомнил, что ранее поставил Тегерану 60-дневный ультиматум на заключение соглашения.
«Сегодня 61-й день... Теперь у них есть, возможно, второй шанс» - написал Трамп в одной из соцсетей.
В интервью изданию «Axios» он также выразил мнение о том, что удары Израиля по Ирану могут способствовать возобновлению переговоров с Тегераном. Трамп также подтвердил, что Израиль применил американское вооружение при нанесении ударов по иранским городам.
Кроме того, американский президент провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в котором они обсудили ситуацию между Ираном и Израилем. В беседе президент России осудил действия ЦАХАЛ и заявил о готовности Москвы осуществлять посредничество между Иерусалимом и Тегераном. В свою очередь Трамп назвал ситуацию в регионе «тревожной» и не исключил возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме.
Ранее телеканал CNN сообщил, что военные действия Израиля против Ирана могут продлиться несколько недель, и США не возражают против такой продолжительности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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