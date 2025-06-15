СМИ: Израиль не исключил ликвидацию верховного лидера Ирана

Израиль не исключает возможности убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщил в соцсети X журналист израильского «12-го канала» Амит Сегал.

Лидер Ирана Хаменеи отверг переговоры с Трампом

По его словам, это будет зависеть от множества факторов. Журналист сослался на политический источник.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили обострение ситуации между Израилем и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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