СМИ: Израиль не исключил ликвидацию верховного лидера Ирана

По его словам, это будет зависеть от множества факторов. Журналист сослался на политический источник.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили обострение ситуации между Израилем и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

