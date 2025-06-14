Трамп заявил о гибели тех, с кем он «вел дела» по Ирану

США поддерживают Израиль в обострении с Ираном, его удары по территории республики - «успешная атака», и Тегерану следует вернуться за стол переговоров. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в телефонном комментарии CNN.

По словам политика, Иран должен согласиться на сделку, пока «не стало слишком поздно».

«А то будет поздно. Люди, с которыми я вел дела, мертвы», - указал Трамп, не уточнив, кого имеет в виду.

Отвечая на вопрос, погибли ли эти люди в результате израильской атаки, американский президент подчеркнул, что они «не от гриппа умерли, не от ковида».

Ранее Дональд Трамп заявил, что пока неясно, продолжает ли Тегеран разработку ядерного оружия после операции Израиля.

