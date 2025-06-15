Иранские военные заявили, что сбили 10 израильских самолетов за час
15 июня 202507:37
Силам ПВО Ирана удалось сбить 10 военных самолетов Израиля в течение часа, сообщает Mehr.
Это произошло в различных частях Ирана. Другие подробности неизвестны.
Ранее Иран начал новую ракетную атаку на Израиль. В Тель-Авиве прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru