Иранские военные заявили, что сбили 10 израильских самолетов за час

Силам ПВО Ирана удалось сбить 10 военных самолетов Израиля в течение часа, сообщает Mehr.

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Это произошло в различных частях Ирана. Другие подробности неизвестны.

Ранее Иран начал новую ракетную атаку на Израиль. В Тель-Авиве прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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