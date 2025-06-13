СМИ сообщили о переброске военных сил США на Ближний Восток

США приступили к переброске дополнительных военных сил на Ближний Восток из-за опасений, что Иран может нанести ответный удар по Израилю. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает агентство Associated Press.

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Источники агентства утверждают, что в направлении Восточного Средиземноморья был направлен американский эсминец USS Thomas Hudner. Ещё один неназванный военный корабль получил приказ начать продвижение и находиться в состоянии готовности.

Также собеседники Associated Press указали, что президент США Дональд Трамп обсуждает ирано-израильский конфликт с членами Совета нацбезопасности страны.

Ранее в МИД РФ призвали россиян призвали воздержаться от поездок в Иран и Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Википедия
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