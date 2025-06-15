Более 30 человек погиб при ударах Израиля в провинции Восточный Азербайджан

В провинции Восточный Азербайджан в Иране не менее 30 военнослужащих погибли в ходе атак со стороны Израиля, сообщает ISNA со ссылкой на губернатора провинции Бахрама Сармаста.

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Среди них - один член Красного Полумесяца. Также в результате ударов 55 человек получили ранения.

Местные власти уточнили, что удары пришлись на объекты в пределах провинции, однако точные районы и характер пораженных целей не раскрываются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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