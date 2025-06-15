Более 30 человек погиб при ударах Израиля в провинции Восточный Азербайджан

Ситуация с пребыванием артистов Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского в Иране лично контролируется главой Минкультуры РФ Любимовой Глава Пентагона Хегсет предостерег Иран от каких-либо действий против США Великобритания не направит военный контингент на Украину без гарантий безопасности со стороны США Русский музей представит масштабную выставку «Наш авангард» Экс-футболист Дэвид Бэкхем получил рыцарское звание