В Госдуме заявили, что Россия не обязана отправлять в Иран своих солдат

По его словам, Тегеран уже располагает армией почти в миллион человек, и арабской стране куда более важны новейшие системы ПВО, которые поставляет Москва.

«Уверен, что Израиль ещё пожалеет о развязанной им войне, а наши связи с Ираном при необходимости могут стать еще более тесными», — заключил парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация, что США приступили к переброске дополнительных военных сил на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».