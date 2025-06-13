В Госдуме заявили, что Россия не обязана отправлять в Иран своих солдат
Стратегическое партнёрство с Ираном не означает, что Россия должна немедленно отправлять в страну своих солдат. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, Тегеран уже располагает армией почти в миллион человек, и арабской стране куда более важны новейшие системы ПВО, которые поставляет Москва.
«Уверен, что Израиль ещё пожалеет о развязанной им войне, а наши связи с Ираном при необходимости могут стать еще более тесными», — заключил парламентарий.
Ранее в СМИ появилась информация, что США приступили к переброске дополнительных военных сил на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru