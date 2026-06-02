«Необратимый процесс»: Политолог оценил шансы на перемирие между США и Ираном
Нельзя исключать, что военные действия в Ливане подтолкнут Иран к завершению переговоров с США, сказал НСН Раджаб Сафаров.
Шансы не прекращение эскалации на Ближнем востоке невысоки, поскольку США не заинтересованы в перемирии на условиях Ирана, заявил в беседе с НСН генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Иран немедленно прекращает переговоры с США из-за активизации боевых действий в Ливане, пишет иранское агентство Tasnim. Уточняется, что Тегеран также принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив и «активизировать другие фронты», в том числе Баб-эль-Мандебский пролив. Ранее премьер‑министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился нанести удары по кварталу Дахия в Бейруте. Сафаров допустил, что военные действия в Ливане могут быть способом манипуляции в отношении Ирана.
«Возможно, Иран заподозрил, что под прикрытием переговорного процесса США держит их в режиме ожидания. Американцы дают зеленый свет, чтобы Израиль мог реализовать операцию на территории Ливана, включая Бейрут. Если Иран все-таки прекратит переговорный процесс и начнет оказывать содействие «Хезболле», у американцев появится повод сказать: «Иран выходит из переговорного процесса, потому нам ничего не стоит дальше его бомбить». Это приведет к новому витку эскалации. Существует опасность, что операция в Южном Ливане будет дипломатической игрой. Но также возможно, что американцы хотят на каком-то этапе обессилить «Хезболлу», пока идет переговорный процесс, а Иран в режиме ожидания и не может активно помочь. Иран провоцируют на уход от переговоров. Также подталкивают к уходу от жесткого блокирования Ормузского пролива, чтобы помочь своим партнерам в противостоянии с Израилем», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в текущей ситуации вероятность полной приостановки эскалации в регионе можно оценить как 30 к 70.
«Евросоюз растерял авторитет. В глазах США, России и Китая это нерукопожатная структура. Евросоюз выпадает из активного поля переговоров. Китай - важный игрок в орбите активного взаимодействия с Ираном. Они могут оказать не только моральную поддержку, но и реальную помощь в противостоянии Ирана с США и Израилем на каком-то уровне. Например, через мировые правовые структуры вроде Совета безопасности ООН. Полная блокировка Ормузского пролива – серьезный вызов всему мировому сообществу. Запасы государств на исходе. Через 2-4 недели процесс будет необратим для многих государств. Здесь придется действовать быстро и жестко, но шансов на то, что процесс эскалации будет приостановлен – 30 к 70. Дело в том, что США, как главный игрок, не заинтересованы в перемирии, поскольку Иран отстаивает основные требования, исходящие из его интересов», - объяснил он.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США допускает возможность возобновления боевых действий против Ирана, напоминает «Радиоточка НСН».
