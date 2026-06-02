Иран немедленно прекращает переговоры с США из-за активизации боевых действий в Ливане, пишет иранское агентство Tasnim. Уточняется, что Тегеран также принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив и «активизировать другие фронты», в том числе Баб-эль-Мандебский пролив. Ранее премьер‑министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился нанести удары по кварталу Дахия в Бейруте. Сафаров допустил, что военные действия в Ливане могут быть способом манипуляции в отношении Ирана.

«Возможно, Иран заподозрил, что под прикрытием переговорного процесса США держит их в режиме ожидания. Американцы дают зеленый свет, чтобы Израиль мог реализовать операцию на территории Ливана, включая Бейрут. Если Иран все-таки прекратит переговорный процесс и начнет оказывать содействие «Хезболле», у американцев появится повод сказать: «Иран выходит из переговорного процесса, потому нам ничего не стоит дальше его бомбить». Это приведет к новому витку эскалации. Существует опасность, что операция в Южном Ливане будет дипломатической игрой. Но также возможно, что американцы хотят на каком-то этапе обессилить «Хезболлу», пока идет переговорный процесс, а Иран в режиме ожидания и не может активно помочь. Иран провоцируют на уход от переговоров. Также подталкивают к уходу от жесткого блокирования Ормузского пролива, чтобы помочь своим партнерам в противостоянии с Израилем», - сказал он.