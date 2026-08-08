Де ла Эсприэлья вступил в должность президента Колумбии

Новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья принес присягу на церемонии инаугурации в городе Кали на западе республики. Мероприятие транслировал телеканал Caracol.

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«Клянусь богом и обещаю народу верно соблюдать конституцию и законы Колумбии», - заявил новый глава государства.

На церемонии инаугурации присутствовали в том числе президент Аргентины Хавьер Милей, лидер Чили Хосе Антонио Каст и глава Эквадора Даниэль Нобоа.

Адвокат, предприниматель и политик де ла Эсприэлья был избран президентом по итогам второго тура голосования, состоявшегося 21 июня. Кандидата поддержали 49,66% избирателей.

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ФОТО: РИА Новость
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