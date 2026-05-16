Эксперт: Каждый второй житель Ирана готов к самопожертвованию в операции против США
Гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в эфире НСН сообщил, что на сайте Минобороны ИРИ более 32 млн иранцев изъявили готовность пожертвовать собой ради суверенитета страны.
В Иране граждане каждый вечер выходят на улицы с акциями в поддержку правительства страны, кроме того почти каждый второй иранец из примерно 90 млн населения записался добровольцем для участия в операции против США и готов пожертвовать своей жизнью для сохранения независимости страны. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что страна не завершила операцию против Ирана, поэтому намерена закончить начатое. «Мы закончили, наверное, на 70-75%. Мы не все доделали до конца, мы вернемся и все завершим», - сказал политик журналистам. При этом Сафаров заверил, что в Иране наблюдается единение народа с властью.
«У США ничего не получится. На протяжении уже 75 дней народ Ирана ликует. Каждый вечер и почти до самого утра люди выходят на улицы практически во всех основных городах страны, днем работают. Они выходят с демонстрацией единения с духовным лидером, правительством, военачальниками страны. Люди поддерживают свою власть, они готовы не только нравственно и гуманитарно поддержать, но и реально участвовать в этой поддержке», - подчеркнул он.
По его словам, всего за две недели почти треть населений ИРИ записалась добровольцами для участия в операции против США и Израиля.
«Совсем недавно был открыт некий сайт Министерства обороны Ирана, на котором было откровенно сказано, что американские и сионистские враги еще не закончили свои "черные дела", и что наверняка они будут продолжать свои провокации и агрессии. Поэтому, если кто-то из граждан Ирана готов именно пожертвовать свою жизнь ради сохранения суверенитета ИРИ, может добровольно записаться на этом сайте. То есть заранее было сказано, что могут регистрироваться люди, которые готовы к самопожертвованию. Не просто участвовать в операции против США и Израиля, а принять смерть для спасения страны. За две недели добровольцами записались более 32 млн человек. Сейчас в Иране проживает примерно 90 млн человек. Если убрать стариков и детей — то практически каждый второй иранец записался добровольцем, чтобы выразить свою готовность принести свою жизнь в жертву ради сохранения власти и независимости ИРИ. Причем особой пропаганды правительство не делает», - заключил собеседник НСН.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в Иране не наблюдается раскола, напротив, на фоне военного конфликта в стране усилилось агрессивное ядро КСИР, готовое драться до конца.
