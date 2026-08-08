СМИ: Пентагон отстранил ключевого генерала, отвечавшего за помощь Киеву

«Один из ключевых генералов... курировавший военные операции в Европе, был отстранен от должности, почти за два месяца до планового завершения его службы на этом посту», - отмечает СМИ.

Руководство американских сухопутных войск не раскрывает причины и обстоятельства отставки.

Пятый армейский корпус США отвечает за оперативную координацию военной поддержки Киева и управление американской группировкой на восточных границах НАТО. Штаб корпуса частично базируется в Польше.

