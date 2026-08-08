СМИ: Пентагон отстранил ключевого генерала, отвечавшего за помощь Киеву

Пентагон досрочно отстранил от должности командующего 5-м армейским корпусом генерал-лейтенанта Чарльза Костанзу, который отвечал в том числе за координацию военной помощи Украине. Об этом сообщил телеканал ABC News.

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«Один из ключевых генералов... курировавший военные операции в Европе, был отстранен от должности, почти за два месяца до планового завершения его службы на этом посту», - отмечает СМИ.

Руководство американских сухопутных войск не раскрывает причины и обстоятельства отставки.

Пятый армейский корпус США отвечает за оперативную координацию военной поддержки Киева и управление американской группировкой на восточных границах НАТО. Штаб корпуса частично базируется в Польше.

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ФОТО: Zuma\TASS
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