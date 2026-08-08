Лукашенко назвал безвизовый режим с ЕС способом получить валюту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил экономическую целесообразность безвизового режима с соседними странами Евросоюза, введенный в 2024 году. Во время рабочей поездки в Вилейский район он отметил, что такая политика позволяет республике получать иностранную валюту без затрат на экспортную логистику. Об этом сообщает сайт президента Белоруссии.

Глава государства пояснил, что открытие границ продиктовано не только дружескими чувствами к полякам, литовцам и латышам. По его словам, европейцы приезжают в Белоруссию и самостоятельно приобретают необходимые товары, что избавляет страну от необходимости организовывать экспортные поставки.