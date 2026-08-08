Лукашенко назвал безвизовый режим с ЕС способом получить валюту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил экономическую целесообразность безвизового режима с соседними странами Евросоюза, введенный в 2024 году. Во время рабочей поездки в Вилейский район он отметил, что такая политика позволяет республике получать иностранную валюту без затрат на экспортную логистику. Об этом сообщает сайт президента Белоруссии.

Глава государства пояснил, что открытие границ продиктовано не только дружескими чувствами к полякам, литовцам и латышам. По его словам, европейцы приезжают в Белоруссию и самостоятельно приобретают необходимые товары, что избавляет страну от необходимости организовывать экспортные поставки.

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Подобный формат взаимодействия выгоден и белорусским предприятиям. Им не приходится самостоятельно заниматься экспортом продукции, организовывать доставку и нести дополнительные логистические расходы, поскольку покупатели из соседних стран приезжают за товарами и вывозят их собственными силами, подчеркнул белорусский лидер.

Во время визита в Вилейский район Лукашенко также заявил, что цены на продовольствие в мире будут только расти и на этом белорусские производители смогут заработать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
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