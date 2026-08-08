В Брянске потушили крупный пожар на складе с красками и маслом
Крупный пожар произошел на складе в Брянске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Брянской области.
По данным ведомства, загорелось здание, где хранились краски и масло для автомобилей. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали четыре человека.
Специалисты локализовали возгорание на площади 3 тысячи квадратных метров. Позднее пожар полностью ликвидировали.
«Причина устанавливается дознавателями ведомства», - указали в МЧС.
Ранее в Королеве возник пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) - головном институте «Роскосмоса».
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