В Брянске потушили крупный пожар на складе с красками и маслом

Крупный пожар произошел на складе в Брянске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Брянской области.

По данным ведомства, загорелось здание, где хранились краски и масло для автомобилей. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали четыре человека.

Специалисты локализовали возгорание на площади 3 тысячи квадратных метров. Позднее пожар полностью ликвидировали.

«Причина устанавливается дознавателями ведомства», - указали в МЧС.

Ранее в Королеве возник пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) - головном институте «Роскосмоса».

