Россиянка Самсонова вышла в четвертый круг теннисного турнира в Торонто

Российская спортсменка Людмила Самсонова вышла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.

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В третьем круге россиянка обыграла австралийку Майю Джойнт со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:2. На следующем этапе Самсонова встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Людмиле Самсоновой 27 лет, теннисистка занимает 55-ю строчку в рейтинге WTA.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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