Россиянка Самсонова вышла в четвертый круг теннисного турнира в Торонто
8 августа 202601:42
Юлия Савченко
Российская спортсменка Людмила Самсонова вышла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.
В третьем круге россиянка обыграла австралийку Майю Джойнт со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:2. На следующем этапе Самсонова встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Людмиле Самсоновой 27 лет, теннисистка занимает 55-ю строчку в рейтинге WTA.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Две опоздавшие пассажирки вышли на перрон в Шереметьево
- Игорь Бутман назвал решение подарить Долиной квартиру замечательным
- Умер узбекский актер и режиссер Абдуманнон Убайдуллаев
- Сын Байдена рассказал об ухудшении состояния экс-президента США из-за рака
- СМИ: Возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям «Колобка»
- Лука Гуаданьино получит премию «Слава кинорежиссеру» на Венецианском фестивале
- Медведев предупредил западных лидеров о возмездии за преступления против РФ
- Депутат Колесник предложил Польше вернуть освобожденные Красной армией земли
- В Баренцевом море обнаружили опасные природные явления
- Авербух раскрыл горькую правду о возвращении россиян на турниры ISU