Чукотка стала регионом с самым высоким средним размером пенсии
8 августа 202602:44
Юлия Савченко
Наибольший средний размер пенсии в июле текущего года зарегистрировали в Чукотском автономном округе. Об этом пишет ТАСС.
По данным Социального фонда, жителям Чукотки во второй месяц лета в среднем начисляли пенсию в размере 42 213 рублей.
Отмечается, что средний размер пенсионного обеспечения в России в июле достиг 25 401 рубля.
Ранее в Соцфонде рассказали, что по состоянию на 1 июля в системе ведомства числилось 40,475 млн пенсионеров.
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