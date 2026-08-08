Чукотка стала регионом с самым высоким средним размером пенсии

По данным Социального фонда, жителям Чукотки во второй месяц лета в среднем начисляли пенсию в размере 42 213 рублей.

Отмечается, что средний размер пенсионного обеспечения в России в июле достиг 25 401 рубля.

Ранее в Соцфонде рассказали, что по состоянию на 1 июля в системе ведомства числилось 40,475 млн пенсионеров.

