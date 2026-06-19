Переговоры США и Ирана отменили в Швейцарии
19 июня 202608:26
Юлия Савченко
Переговоры США и Ирана в Швейцарии 19 июня не состоятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД страны.
Ожидалось, что встреча пройдет в Бюргенштоке.
«Переговоры США и Ирана... не состоятся», — отметило агентство.
Ранее стало известно, что в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном отправится американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Однако позднее политик отменил вылет в европейскую страну, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Приморье запланировали на 2029 год запуск металлургического завода
- «Вспомнил отчий дом»: Куртукова объяснила гнев Тинькова на песню «Матушка-Земля»
- В Холмске из-за вспышки газовоздушной смеси на АЗС пострадал человек
- Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке дронов
- Троянский конь Европы: Почему в ЕС внезапно призвали к диалогу с Россией
- Переговоры США и Ирана отменили в Швейцарии
- Над российскими регионами сбили 133 дрона ВСУ
- В Туве два человека пострадали при пожаре в общежитии университета
- СМИ: Пентагону нужно $80 млрд для покрытия расходов на конфликт с Ираном
- Средний размер пенсии россиян в мае превысил 25,3 тысячи рублей