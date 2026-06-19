Переговоры США и Ирана отменили в Швейцарии

Переговоры США и Ирана в Швейцарии 19 июня не состоятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД страны.

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Ожидалось, что встреча пройдет в Бюргенштоке.

«Переговоры США и Ирана... не состоятся», — отметило агентство.

Ранее стало известно, что в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном отправится американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Однако позднее политик отменил вылет в европейскую страну, пишет 360.ru.


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ФОТО: AP / ТАСС
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