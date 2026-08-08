В МИД РФ допустили расширение списка кандидатов на пост генсека ООН
Список кандидатов на пост генерального секретаря ООН может расшириться, считает замглавы МИД России Александр Алимов. Об этом он заявил «Известиям».
Как отметил дипломат, список пока не закрыт, в последний момент появился еще один кандидат на должность генсека - представитель Уганды, бывший постпред страны Олара Отунну.
«Мы не исключаем, что еще появятся кандидаты в зависимости от динамики индикативного голосования, которое будет продолжаться в Совете Безопасности ООН», - отметил Алимов.
Сейчас пост генсека ООН занимает Антониу Гутерреш, его полномочия истекают 31 декабря. На должность генерального секретаря претендуют семь человек, в их числе глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан (Коста-Рика), бывшие президенты Чили и Сенегала Мишель Бачелет и Маки Саль.
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