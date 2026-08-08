В МИД РФ допустили расширение списка кандидатов на пост генсека ООН

Список кандидатов на пост генерального секретаря ООН может расшириться, считает замглавы МИД России Александр Алимов. Об этом он заявил «Известиям».

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Как отметил дипломат, список пока не закрыт, в последний момент появился еще один кандидат на должность генсека - представитель Уганды, бывший постпред страны Олара Отунну.

«Мы не исключаем, что еще появятся кандидаты в зависимости от динамики индикативного голосования, которое будет продолжаться в Совете Безопасности ООН», - отметил Алимов.

Сейчас пост генсека ООН занимает Антониу Гутерреш, его полномочия истекают 31 декабря. На должность генерального секретаря претендуют семь человек, в их числе глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан (Коста-Рика), бывшие президенты Чили и Сенегала Мишель Бачелет и Маки Саль.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ООНМИД РФ

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