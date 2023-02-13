Роль следующей Украины? Молдавия обвинила Россию в попытке «слома» страны
Кишинев поверил Киеву и считает, что Москва хочет подорвать конституционный строй страны, однако эксперты уверяют, что США намерены использовать Молдавию против России.
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге 13 января заявила, что Россия готовила попытки изменения конституционного строя в республике и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. На этом фоне в Кремле заявили, что российская сторона не имеет представления о каких-либо планах по дестабилизации ситуации в Молдавии. В свою очередь эксперты считают, что США продолжает идти по пути конфронтации с Россией, при этом используя и другие государства, кроме Украины.
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» УКРАИНЫ ДЛЯ МОЛДАВИИ
По словам Санду, документы, полученные от «украинских партнеров», подтверждают планируемую организацию диверсий в Молдавии, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации.
Молдавский президент отметила, что планы на ближайший период якобы предполагают действия с «привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые намерены атаковать некоторые государственные здания». Также Санду обвинила в попытке этих диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию «Шор».
«Призываю парламент как можно скорее принять проекты, которые дадут Службе информации и безопасности, а также прокуратуре возможность бороться с соответствующими рисками», - добавила Санду.
Так, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете 9 февраля заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы «план России» по разрушению демократического порядка в Молдавии. Тогда он отметил, что украинская сторона незамедлительно предупредила молдавское руководство о всех угрозах.
«Российский документ, который показывает: кто, когда и в последствии каких действий собирается сломать Молдавию и демократический порядок и установить свой контроль над ней», - приводит ТАСС слова Зеленского.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявлял, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, поскольку президент страны Санду готова практически на все.
«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», — пояснил он.
Таким образом, Молдавия стремится скорее вступить в Евросоюз и НАТО. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил 10 февраля, что Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета. Полищук подчеркнул, что значительная часть граждан Молдавии выступает за сохранение тесных связей с РФ и другими странами СНГ, а демонтаж нейтрального статуса будет означать подрыв национальной безопасности страны. Кроме того, по его словам, это поставит крест на приднестровском урегулировании.
СМЕНА ПРЕМЬЕРА ДЛЯ «ОХОТЫ НА ВЕДЬМ»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 февраля заявил о том, что российская сторона не имеет представления о каких-либо планах по дестабилизации ситуации в Молдавии.
«Надо обращаться к господину Зеленскому, мы не знаем, о чем идет речь», — сообщил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.
В тот же день бывший премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что приняла решение покинуть свой пост. Как отмечал ТАСС, согласно конституции страны, уход премьера означает отставку всего кабинета министров. Позднее Майя Санду выдвинула на пост премьера страны секретаря Совета безопасности, своего советника по вопросам безопасности Дорина Речана.
Решение по кандидатуре нового премьера Санду объявила после консультаций с парламентскими фракциями. Поддержку Речану высказала правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), удерживающая большинство в парламенте (63 места). Объясняя выдвижение на пост премьера секретаря Совбеза, Санду заявила, что новому правительству необходимо заняться укреплением государственной безопасности, чтобы сохранить Молдову в рядах свободных стран и продолжить реформы несмотря на сопротивление «со стороны группировок воров».
Некоторые эксперты и политики едины во мнении, что посольство США оказалось более влиятельным, чем пропрезидентская партия PAS. Как отмечал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в разговоре с НСН, советника президента Дорина Речана сделают премьер-министром для того, чтобы он подавил оппозицию массовыми репрессиями. По его словам, в каждой партии будут искать агентов Кремля.
«В этой истории можно сделать следующий вывод: посольство США оказалось более влиятельным, чем политические группы внутри партии PAS. Как мы помним, пару месяцев назад уже была попытка на ночном заседании у Майи Санду договориться о назначении нового премьера. Тогда слухи распространялись о советнике Дорин Речане. Уже можно твердо и смело говорить о том, что, скорее всего, Дорин Речан станет новым премьером. Это будет означать, что теперь все указания будут исходить из посольства США. Речан, как силовик, будет управлять правительством не случайно, начнется новый виток в охоте на ведьм, в каждой партии будут искать агента Кремля и проводить массовые репрессии», - говорил Тулянцев.
В свою очередь член Совфеда Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с НСН привел параллели между устоявшейся политической ситуацией на Украине и текущим развитием событий в соседней Молдавии.
«Нужно понимать, что все, что усиливает США - враждебность действий на Украине, и вообще враждебность действий к России. Это дает Вашингтону возможности, чтобы по-прежнему идти по пути конфронтации с нами, при этом используя другие государства. Как они использовали Украину, так они будут использовать Молдавию. Поэтому усиление позиций США в Молдавии - большая беда для молдован, а также большая беда для мира и согласия в этом регионе», - считает сенатор Цеков.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН также выразил уверенность, что США будут использовать Молдавию против России.
«У нас прямая угроза исходит только от США, а какими способами они распространяют эту прямую угрозу – это уже вопрос тактики. Сами по себе соседние государства угрозы для России не представляют. Вот Украина же не представляла для нас угрозу, пока из нее не сделали антироссийский таран, правда? То есть это не вопрос к молдавскому народу, к Молдавии как таковой, это вопрос к тем, кто может ее использовать, а эти (США – ред. НСН) собираются ее использовать, потому что украинцев не хватает», - сказал Климов.
Ранее, в конце декабря прошлого года, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РИА Новости предупредил, что процесс сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах в большей степени подрывает безопасность самой Молдавии.
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