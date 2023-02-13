Роль следующей Украины? Молдавия обвинила Россию в попытке «слома» страны

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» УКРАИНЫ ДЛЯ МОЛДАВИИ

По словам Санду, документы, полученные от «украинских партнеров», подтверждают планируемую организацию диверсий в Молдавии, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации.

Молдавский президент отметила, что планы на ближайший период якобы предполагают действия с «привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые намерены атаковать некоторые государственные здания». Также Санду обвинила в попытке этих диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию «Шор».

«Призываю парламент как можно скорее принять проекты, которые дадут Службе информации и безопасности, а также прокуратуре возможность бороться с соответствующими рисками», - добавила Санду.

Так, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете 9 февраля заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы «план России» по разрушению демократического порядка в Молдавии. Тогда он отметил, что украинская сторона незамедлительно предупредила молдавское руководство о всех угрозах.