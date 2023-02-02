«Обезьяна с гранатой»: В Молдавии усомнились в адекватности руководства страны

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и западные страны видят в роли «следующей Украины» Молдавию, а ее президент Майя Санду готова практически на все.

«Они (руководство Молдавии, прим. ред) абсолютно глупые ребята. Не понимают, что значит политика, не понимают, что значит «нейтральный статус» Молдавии, который закреплен в Конституции. Майя Санду кричит о НАТО, хотя с точки зрения закона непонятно, как она туда собирается вступать. Нынешний режим – это обезьяна с гранатой. Они не понимают, что они делают. Такое впечатление, что все происходит в каком-то пьяном угаре, у них нет плана на завтрашний день», - сказал Тулянцев.

Политолог напомнил, что на сегодняшний день в Молдавии при низком уровне жизни самые высокие цены на энергоресурсы, и вместо решения внутренних проблем руководство страны решило идти по радикальному пути.

«Молдавия – самая бедная страна в Европе с самыми высокими ценами на энергоресурсы. Это ужас. Поэтому, когда страну доводят практически до банкротства, с ней можно делать все, что угодно. Инфляция перевалила за 30% - это беспрецедентный случай не только в моей стране, а вообще, собственно говоря, в Европе. Народ мигрирует, народ беднеет. Зарплаты не растут, поэтому у руководства ничего не остается, кроме как радикализировать повестку, давать больше полномочий спецслужбам, закручивать гайки, своим политическим оппонентам пытаться закрыть рот возбуждением уголовных дел. Все в этом смысле идет по украинскому сценарию», - отметил Тулянцев.

Политолог также отметил, что он не понимает решения властей развивать армию, когда в этом нет никакой необходимости.