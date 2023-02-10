«Охота на ведьм!»: Названы причины отставки правительства Молдавии

Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что приняла решение покинуть свой пост. При этом ТАСС сообщает, что, согласно конституции страны, уход премьера означает отставку всего кабинета министров. Игорь Тулянцев отметил, что если Дорин Речан станет новым премьером, то все указания будут исходить из посольства США.

«В этой истории можно сделать следующий вывод: посольство США оказалось более влиятельным, чем политические группы внутри партии PAS. Как мы помним, пару месяцев назад уже была попытка на ночном заседании у Майи Санду договориться о назначении нового премьера. Тогда слухи распространялись о советнике Дорин Речане. Уже можно твердо и смело говорить о том, что, скорее всего, Дорин Речан станет новым премьером. Это будет означать, что теперь все указания будут исходить из посольства США. Речан, как силовик, будет управлять правительством не случайно, начнется новый виток в охоте на ведьм, в каждой партии будут искать агента Кремля и проводить массовые репрессии», - сказал Тулянцев.

Кроме того, он рассказал, что в Молдавии сегодня крайне плачевная экономическая ситуация. По словам Тулянцева, инфляция в стране достигает 30%, а цены на газ и энергоносители являются одними из самых высоких в Европе.