«Охота на ведьм!»: Названы причины отставки правительства Молдавии
Смена правительства Молдавии означает то, что посольство США оказалось более влиятельным, чем пропрезидентская партия PAS, отметил в эфире НСН молдавский политолог Игорь Тулянцев.
Новым премьер-министром Молдавии с большой вероятностью станет советник президента Майи Саду Дорин Речан, его поставят для того, чтобы он подавил оппозицию массовыми репрессиями, в каждой партии будут искать агентов Кремля, заявил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в разговоре с НСН.
Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что приняла решение покинуть свой пост. При этом ТАСС сообщает, что, согласно конституции страны, уход премьера означает отставку всего кабинета министров. Игорь Тулянцев отметил, что если Дорин Речан станет новым премьером, то все указания будут исходить из посольства США.
«В этой истории можно сделать следующий вывод: посольство США оказалось более влиятельным, чем политические группы внутри партии PAS. Как мы помним, пару месяцев назад уже была попытка на ночном заседании у Майи Санду договориться о назначении нового премьера. Тогда слухи распространялись о советнике Дорин Речане. Уже можно твердо и смело говорить о том, что, скорее всего, Дорин Речан станет новым премьером. Это будет означать, что теперь все указания будут исходить из посольства США. Речан, как силовик, будет управлять правительством не случайно, начнется новый виток в охоте на ведьм, в каждой партии будут искать агента Кремля и проводить массовые репрессии», - сказал Тулянцев.
Кроме того, он рассказал, что в Молдавии сегодня крайне плачевная экономическая ситуация. По словам Тулянцева, инфляция в стране достигает 30%, а цены на газ и энергоносители являются одними из самых высоких в Европе.
«Экономическая ситуация в стране настолько плохая, что народ сейчас просто выживает, инфляция выше 30%. Они хотят освободиться в первую очередь от холодильника. Это главная зависимость сегодня: когда человек открывает холодильник, а там ничего нет, а ему нужно накормить родителей, детей, собрать их в школу… Им не до геополитических или политических вопросов, перестановок в правительстве, люди живут совершенно другими проблемами. Именно этим пользуется власть. Цены на газ и энергоносители сейчас одни из самых высоких в Европе, а Молдавия одна из самых бедных стран Европы», - резюмировал Тулянцев.
Так, согласно закону, президент Молдавии проконсультируется с фракциями парламента, а затем выдвинет кандидата на пост нового главы правительства.
Ранее, в июне прошлого года, в Молдавии начались акции протеста оппозиции. Выступающие на митингах граждане возмущались беспрецедентным ростом цен на газ и другие энергоресурсы, топливо, продукты питания, а также падением уровня жизни. Власти также критикуют за политическое давление на представителей оппозиции, сообщает НСН.
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