«Население не поддержит»: Попытки Санду вступить в НАТО назвали бессмысленными
Молдавия не сможет отказаться от нейтрального статуса, для этого требуется большинство в парламенте и поддержка населения, заявил НСН Михаил Формузал.
Молдавия не сможет отказаться от закрепленного в ее Конституции нейтрального статуса и стать частью НАТО или любого другого военного блока, заявил бывший башкан (глава) автономного территориального образования Гагаузия Михаил Формузал в беседе с НСН.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия может отказаться от закрепленного в ее Конституции нейтрального статуса и стать частью военного альянса. По ее словам, этот вопрос, если дело до него дойдет, будет решаться демократическим путем — через референдум. Формузал отметил, что население будет против любых военных блоков.
«Надо исходить из нейтралитета республики Молдовы, который закреплен в Конституции. Это непростая процедура. Я сомневаюсь, что у них есть такое большинство в парламенте, которое согласится изменить это и подавать заявку на вступление в НАТО. Жители республики в подавляющем большинстве не хотят никаких военных блоков. Никого другого альянса тоже быть не может. Население не поддержит эту идею», - рассказал Формузал.
По его словам, рейтинг президента Молдавии стремительно снижается после ее попыток понравиться западным политикам.
«Многие заявления Санду вызывают недоумения, вместо того, чтобы заниматься проблемами страны, чтобы решать экономические вопросы, решать вопросы, связанные с энергоресурсами, с бешеным оттоком населения, идут какие-то пиар-акции, чтобы понравиться Западу. Большинство людей не понимает этого. У Санду есть поддержка на уровне европейской дипломатии, она хочет выбить побольше кредитов, получить больше финансов и делает заявления, которые понравятся западным политикам. Социологические исследования показывают, что рейтинг Санду резко падает, что люди выступают за проведение досрочных парламентских выборов в республике», - рассказал собеседник НСН.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что активизация сотрудничества Молдавии с НАТО в военной и военно-технической сферах подрывает безопасность страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ стягивают технику на Сватовское направление
- Минниханов раскрыл Путину размер затрат Татарстана на спецоперацию
- Российские войска освободили населённый пункт Краснополье в ДНР
- Врач назвал симптомы ветрянки у взрослых
- Пушилин распорядился организовать пункты для размещения в Артемовске
- СМИ: декларации о доходах депутатов больше не будут публиковать
- «Очень важный вуз»: Путину доложили о смене ректора РАНХиГС
- На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы РФ
- Исследование: россияне почувствовали снижение стабильности
- Лавров: Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru