«Население не поддержит»: Попытки Санду вступить в НАТО назвали бессмысленными

Молдавия не сможет отказаться от закрепленного в ее Конституции нейтрального статуса и стать частью НАТО или любого другого военного блока, заявил бывший башкан (глава) автономного территориального образования Гагаузия Михаил Формузал в беседе с НСН.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия может отказаться от закрепленного в ее Конституции нейтрального статуса и стать частью военного альянса. По ее словам, этот вопрос, если дело до него дойдет, будет решаться демократическим путем — через референдум. Формузал отметил, что население будет против любых военных блоков.

«Надо исходить из нейтралитета республики Молдовы, который закреплен в Конституции. Это непростая процедура. Я сомневаюсь, что у них есть такое большинство в парламенте, которое согласится изменить это и подавать заявку на вступление в НАТО. Жители республики в подавляющем большинстве не хотят никаких военных блоков. Никого другого альянса тоже быть не может. Население не поддержит эту идею», - рассказал Формузал.