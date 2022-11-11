Глава Европарламента: Молдавия должна стать частью НАТО
Молдавия должна стать частью дополняющего НАТО оборонного союза. Об это по итогам переговоров с президентом страны Майей Санду заявила председатель Европарламента Роберта Метсола. Ее слова передает ТАСС.
По мнению европарламентария, Молдавия «стоит перед лицом очень серьезной войны и должна укреплять инфраструктуру безопасности».
«Европарламент очень четко высказался за создание стабильного союза обороны и безопасности, который дополнит НАТО. Он будет помогать таким странам, как Молдавия укреплять безопасность и предотвращать еще более серьезные угрозы», — сказала Метсола.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» цитировал словам Генсека НАТО о том, что в альянсе «есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение» по вопросам поддержки Украины.
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