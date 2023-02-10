«Украины уже не хватает»: В Совфеде оценили смену премьера в Молдавии
Сенаторы Сергей Цеков и Андрей Климов в эфире НСН дали оценку будущим отношениям между Москвой и Кишиневом после смены премьер-министра в Молдавии.
Член Совфеда Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН привел параллели между устоявшейся политической ситуацией на Украине и текущим развитием событий в соседней Молдавии, а зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов считает, что США будут использовать Молдавию против России.
Ранее молдавское правительство подало в отставку в полном составе, на смену которого в тот же день был назначен новый премьер-министр Дорин Речан. В ходе выступления в парламенте политик на новом посту назвал основной целью европейскую интеграцию.
«Нужно понимать, что все, что усиливает США - враждебность действий на Украине, и вообще враждебность действий к России. Это дает Вашингтону возможности, чтобы по-прежнему идти по пути конфронтации с нами, при этом используя другие государства. Как они использовали Украину, так они будут использовать Молдавию. Поэтому усиление позиций США в Молдавии - большая беда для молдован, а также большая беда для мира и согласия в этом регионе», - считает сенатор Цеков.
Отвечая на вопрос, как реагировать России в сложившейся ситуации, Цеков предложил стараться воздействовать на Кишинев, попытаться убедить страну, чтобы она не "ушла под полное влияние Америки", что, по мнению сенатора, происходит на сегодняшний день.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что Вашингтон ведет грязную игру и использует постсоветские государства для противостояния с Россией.
«У нас прямая угроза исходит только от США, а какими способами они распространяют эту прямую угрозу – это уже вопрос тактики. Сами по себе соседние государства угрозы для России не представляют. Вот Украина же не представляла для нас угрозу, пока из нее не сделали антироссийский таран, правда? То есть это не вопрос к молдавскому народу, к Молдавии как таковой, это вопрос к тем, кто может ее использовать, а эти (США, прим. ред) собираются ее использовать, потому что украинцев-то не хватает», - сказал Климов.
Ранее молдавский политолог Игорь Тулянцев заявил НСН, что власти под руководством президента Санду заигрались в политику и армию вместо того, чтобы бороться с инфляцией и оттоком населения. Вектор развития во внешней политике, который выбрала Санду, в ближайшие годы не приведет страну ни к чему хорошему, а нынешний режим напоминает «обезьяну с гранатой», считает он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 392 / сут.
Умерли
395 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+7 503 / сут.
- Британцы восхитились словами Путина о России
- Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад ищет предлоги для более глубокого вмешательства на Украине
- Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
- Путин: Итоги 2022 года по России будут лучше предварительных расчетов
- Минобороны раскрыло стоимость новой формы для участников СВО
- «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ
- Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 20 тысяч
- Госдеп заявил об отсутствии угрозы для Молдавии и Румынии со стороны России
- В США обеспокоены сближением Ирана и России
- Минюст РФ внес в список иноагентов певицу Земфиру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru