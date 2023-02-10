«Украины уже не хватает»: В Совфеде оценили смену премьера в Молдавии

Ранее молдавское правительство подало в отставку в полном составе, на смену которого в тот же день был назначен новый премьер-министр Дорин Речан. В ходе выступления в парламенте политик на новом посту назвал основной целью европейскую интеграцию.

«Нужно понимать, что все, что усиливает США - враждебность действий на Украине, и вообще враждебность действий к России. Это дает Вашингтону возможности, чтобы по-прежнему идти по пути конфронтации с нами, при этом используя другие государства. Как они использовали Украину, так они будут использовать Молдавию. Поэтому усиление позиций США в Молдавии - большая беда для молдован, а также большая беда для мира и согласия в этом регионе», - считает сенатор Цеков.

Отвечая на вопрос, как реагировать России в сложившейся ситуации, Цеков предложил стараться воздействовать на Кишинев, попытаться убедить страну, чтобы она не "ушла под полное влияние Америки", что, по мнению сенатора, происходит на сегодняшний день.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что Вашингтон ведет грязную игру и использует постсоветские государства для противостояния с Россией.

«У нас прямая угроза исходит только от США, а какими способами они распространяют эту прямую угрозу – это уже вопрос тактики. Сами по себе соседние государства угрозы для России не представляют. Вот Украина же не представляла для нас угрозу, пока из нее не сделали антироссийский таран, правда? То есть это не вопрос к молдавскому народу, к Молдавии как таковой, это вопрос к тем, кто может ее использовать, а эти (США, прим. ред) собираются ее использовать, потому что украинцев-то не хватает», - сказал Климов.

Ранее молдавский политолог Игорь Тулянцев заявил НСН, что власти под руководством президента Санду заигрались в политику и армию вместо того, чтобы бороться с инфляцией и оттоком населения. Вектор развития во внешней политике, который выбрала Санду, в ближайшие годы не приведет страну ни к чему хорошему, а нынешний режим напоминает «обезьяну с гранатой», считает он.

