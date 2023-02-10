«Ее ушли»: Экс-премьер Молдавии об отставке главы правительства
Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат считает, что уход Натальи Гаврилицы с должности главы кабмина республики был вынужденным. Такое мнение политик выразил в интервью изданию Nord News.
"Следует уточнить: госпожа Гаврилица не ушла, ее ушли", - заявил Филат.
Политик также назвал "слишком поздним уход" коллеги, а правительство, которому не удалось достичь поставленных целей, следовало заменить "решительным полномочным представителем, который способен решать проблемы".
Ранее член Совфеда Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН привел параллели между устоявшейся политической ситуацией на Украине и текущим развитием событий в соседней Молдавии, а зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что США будут использовать Молдавию против России.
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