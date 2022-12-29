Санду: Молдавия не поддерживает отношения с руководством России
Власти Молдавии не поддерживают на сегодняшний день отношения с руководством России. Об этом сообщила президент страны Майя Санду в эфире телеканала «Молдова-1».
По ее словам, отношения с руководством России на всех уровнях прекращены из-за ситуации на Украине.
Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ в интервью телеканалу TVR Moldova заявил, что Россия якобы планирует вторгнуться на территорию республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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