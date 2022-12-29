Санду: Молдавия не поддерживает отношения с руководством России

По ее словам, отношения с руководством России на всех уровнях прекращены из-за ситуации на Украине.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ в интервью телеканалу TVR Moldova заявил, что Россия якобы планирует вторгнуться на территорию республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

