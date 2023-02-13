Майя Санду подтвердила попытки дестабилизации в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что в стране готовились попытки дестабилизации и изменения конституционного строя. Она сообщила, что такая информация получена от молдавских спецслужб. Санду также призвала предоставить дополнительные полномочия спецслужбам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал Майе Санду некий «российский документ» с планом по дестабилизации политической обстановки в республике. Он утверждает, что документ перехватила украинская разведка.
в прошлую пятницу молдавское правительство подало в отставку в полном составе, в тот же день был назначен новый премьер-министр Дорин Речан. В ходе выступления в парламенте политик назвал основной своей целью на новом посту европейскую интеграцию. Сенаторы Сергей Цеков и Андрей Климов в эфире НСН дали оценку будущим отношениям между Москвой и Кишиневом после смены премьер-министра.
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