Майя Санду подтвердила попытки дестабилизации в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что в стране готовились попытки дестабилизации и изменения конституционного строя. Она сообщила, что такая информация получена от молдавских спецслужб. Санду также призвала предоставить дополнительные полномочия спецслужбам.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал Майе Санду некий «российский документ» с планом по дестабилизации политической обстановки в республике. Он утверждает, что документ перехватила украинская разведка.

в прошлую пятницу молдавское правительство подало в отставку в полном составе, в тот же день был назначен новый премьер-министр Дорин Речан. В ходе выступления в парламенте политик назвал основной своей целью на новом посту европейскую интеграцию. Сенаторы Сергей Цеков и Андрей Климов в эфире НСН дали оценку будущим отношениям между Москвой и Кишиневом после смены премьер-министра.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Майя СандуМолдавия
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