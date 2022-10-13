«Риски высоки»: США и НАТО могут втянуться в конфликт на Украине

«Прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией. Когда Столтенберг сказал, что ядерные учения — лучший способ предотвратить эскалацию, он изо всех сил пытался показать, что НАТО в превосходном расположении духа», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что НАТО не помогает Украине, а ведет ее к самоуничтожению, толкая конфликт в «бездонную обостряющуюся пропасть».

«Благодаря Столтенбергу и ему подобным в НАТО остается мало места для относительно рациональных и умеренных голосов, когда речь заходит о России. Они сузили свой выбор в конфликте, оставив лишь один путь — дальнейшее нагнетание напряженности», — заключает издание.