«Риски высоки»: США и НАТО могут втянуться в конфликт на Украине
США всерьез допускают свое участие в конфликте на Украине, на этом фоне в России призывают руководителей Вашингтона «включить мозги».
В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга об учениях сил ядерного сдерживания чувствуется его страх. Об этом пишет китайская государственная газета Global Times.
«Прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией. Когда Столтенберг сказал, что ядерные учения — лучший способ предотвратить эскалацию, он изо всех сил пытался показать, что НАТО в превосходном расположении духа», — говорится в публикации.
Газета отмечает, что НАТО не помогает Украине, а ведет ее к самоуничтожению, толкая конфликт в «бездонную обостряющуюся пропасть».
«Благодаря Столтенбергу и ему подобным в НАТО остается мало места для относительно рациональных и умеренных голосов, когда речь заходит о России. Они сузили свой выбор в конфликте, оставив лишь один путь — дальнейшее нагнетание напряженности», — заключает издание.
Так, о риске прямого конфликта США и России предупреждают многие страны, при этом «красные линии» меняются почти каждый день. Обозреватель Federalist Джордан Бойд назвала «любой инцидент с американской знаменитостью» на Украине поводом для Вашингтона перейти к прямому конфликту с Москвой. По ее мнению, если кому-то из знаменитостей во время «увеселительной поездки по Восточной Европе» причинят вред, то Вашингтон использует это как оправдание для втягивания Америки в конфликт. Также автор отметила, что подавляющее большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в Третью мировую войну.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби 13 октября признал, что США и НАТО находятся в опасной близости от того, чтобы стать участниками российско-украинского конфликта.
«Риски сейчас высоки... В этом нет сомнений», — сказал он в интервью для телеканала CNN.
Россия со своей стороны продолжает предупреждать США и НАТО об опасности непрекращающихся поставок вооружения на Украину. Как заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 11 октября, поставки Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта. По его словам, руководителям США и НАТО следует подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве». Медведев также подчеркнул, что после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.
«Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — заявил он в своем Telegram-канале.
В свою очередь заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что привести мир к ядерной войне может прием Украины в НАТО. Он отметил, что в Североатлантическом альянсе это прекрасно понимают.
«Мы отдаем себе отчет в том, что вопреки заявлениям о непричастности к событиям на Украине, предпринимаемые западниками реальные действия говорят о том, что они являются непосредственной стороной конфликта», - сказал Венедиктов в интервью ТАСС.
Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет иметь серьезные последствия для всего человечества.
Так, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 октября отмечал, что заявления администрации Соединенных Штатов о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий» и добавил, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта, новым жертвам и разрушениям.
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