Генсек НАТО рассказал о системах ПВО для Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужны различные виды систем ПВО, сообщает РИА Новости.
Перед началом в Брюсселе заседаний глав минобороны стран Североатлантического блока он отметил, что союзники уже осуществляли поставки таких систем, однако объёмы следует увеличить, чтобы Украина смогла защищать больше своих городов и территорий.
«Украине нужно больше, нужны различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронов, разные системы для реализации разных задач», - заключил генсек альянса.
Ранее Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+15 640 / сут.
Умерли
389 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 409 / сут.
- Путин заявил, что мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис
- Песков: цели спецоперации на Украине остаются прежними
- Мосгорсуд отказался выпускать Яшина* из СИЗО
- Путин заявил, что Западу придётся печатать деньги
- Во Львове полностью восстановили электроснабжение
- Партия «Новые люди» предложила создать должность военного омбудсмена
- ФАС признала оператора связи МТС виновным в необоснованном завышении тарифов
- Песков: заявление Столтенберга подтверждает участие НАТО в конфликте на Украине
- В МИД заявили, что Россия не рассматривает Африку как сырьевую базу
- Генсек НАТО рассказал о системах ПВО для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru