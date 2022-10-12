Генсек НАТО рассказал о системах ПВО для Украины

Перед началом в Брюсселе заседаний глав минобороны стран Североатлантического блока он отметил, что союзники уже осуществляли поставки таких систем, однако объёмы следует увеличить, чтобы Украина смогла защищать больше своих городов и территорий.

«Украине нужно больше, нужны различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронов, разные системы для реализации разных задач», - заключил генсек альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить, сообщает RT.